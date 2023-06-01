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Ферстаппен: «В жизни я хочу заняться многими вещами. И не хочу делать это в 40-50 лет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что всерьез рассматривает уход из «Формулы-1» по окончании его нынешнего контракта, который рассчитан до 2028 года.

«Я люблю гонки. В противном случае я бы не занимался работой на симуляторе и другими вещами. Но как раз в этом все и дело. У меня есть и другие увлечения и интересы. Я знаю, что к концу нынешнего контракта мне будет 31 год. Мне нравится быть конкурентоспособным, нравится побеждать. Но если ты не можешь найти для себя мотивацию выкладываться в каждой гонке, ты должен спросить себя, действительно ли ты хочешь продолжать и проводить еще 25 гонок», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Также он заявил, что хотел бы заняться многими вещами в своей жизни.

«Я в своей жизни хочу получить разнообразный опыт, хочу заняться многими вещами, и я не хочу делать это в 40 или 50 лет. Потому что в таком возрасте я уже не буду находиться на пике своих возможностей. А вот в 31 год я уверен, что буду способен на многое. Я начал участвовать в гонках, когда мне было 4,5 года. В соревнованиях начал участвовать в 7 лет, так что я уже и так провел достаточно много времени вдали от дома», — рассказал Ферстаппен.

25-летний Ферстаппен занимает первое место в личном зачете в текущем сезоне, набрав 144 очка в 7 гонках. «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 249 баллами.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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