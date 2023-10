Мазепин встретился с Махачевым и Хабибом

Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин встретился с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и бывшим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

Мазепин разместил пост в социальных сетях, подписав его And Still! (и все же). Также он добавил эмодзи козла, который является акронимом для спортивного понятия greatest of all time — «величайший во все времена».

Махачев в реванше c действующим чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.