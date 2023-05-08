КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 02:15

Перес: «Я выложился по полной, но это заслуженная победа для Ферстаппена»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги «Гран-при Майами», на котором занял второе место.

«Я выложился по полной. Но это заслуженная победа для Макса. Я думаю, что наши шины «медиум» изначально были достаточно плохими, и это было неожиданно. Я также думаю, что Макс набрал огромный темп на жестких шинах. Думаю, мне просто нужно проанализировать, что сегодня пошло не так», — сказал Перес после гонки.

Победителем «Гран-при Майами» стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), замкнул тройку Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

?Следующий этап пройдет с 19 по 21 мая на «Гран-при Эмилии-Романьи».

Формула-1
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Обсудить
Читайте также
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»
«Известия» показали место взрыва автомобиля Захара Прилепина
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен: «Приятно победить при старте с девятого места»