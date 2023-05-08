Перес: «Я выложился по полной, но это заслуженная победа для Ферстаппена»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги «Гран-при Майами», на котором занял второе место.

«Я выложился по полной. Но это заслуженная победа для Макса. Я думаю, что наши шины «медиум» изначально были достаточно плохими, и это было неожиданно. Я также думаю, что Макс набрал огромный темп на жестких шинах. Думаю, мне просто нужно проанализировать, что сегодня пошло не так», — сказал Перес после гонки.

Победителем «Гран-при Майами» стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), замкнул тройку Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

?Следующий этап пройдет с 19 по 21 мая на «Гран-при Эмилии-Романьи».