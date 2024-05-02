«Реал» обыграл «Басконию» и вышел в «финал четырех»

«Реал» на выезде победил «Басконию» в третьем матче 1/4 финала Евролиги — 102:98.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Маркус Ховард, набравший 29 очков.

В составе «Реала» 23 очка набрал форвард Гершон Ябуселе.

«Реал» одержал третью победу в серии (3-0) и стал первым участником «финала четырех».

Евролига

1/4 финала

Третьи матчи

«Баскония» (Испания) — «Реал» (Испания) — 98:102 (22:22, 34:30, 17:20, 25:30)

Б: Ховард (29), Рогвакопулос (18), Маринкович (17), Миллер-Макинтайр (17)

Р: Ябуселе (23), Хезоня (16), Кампаццо (13), Дек (13)

Счет в серии: 0-3

«Фенербахче» (Турция) — «Монако» (Франция) — 89:78 (19:21, 28:19, 22:18, 20:20)

Счет в серии: 2-1