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«Бостон» обыграл «Атланту» и вышел во второй раунд плей-офф

Евгений Козинов
Корреспондент
28 апреля. «Атланта» — «Бостон» — 120:128.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» переиграл «Атланту» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 128:120. «Селтикс» выиграли серию — 4-2.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Джейлен Браун, набравший 32 очка.

Во втором раунде «Бостон» сыграет против «Филадельфии».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Атланта» — «Бостон» — 120:128 (34:35, 33:33, 33:30, 20:30)

А: Янг (30 + 10 передач), Хантер (20), Коллинз (16), Мюррэй (14 + 11 передач).

Б: Браун (32), Тейтум (30 + 14 подборов), Смарт (22), Брогдон (17).

Счет в серии: 2-4.

БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
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