«Бостон» обыграл «Атланту» и вышел во второй раунд плей-офф

«Бостон» переиграл «Атланту» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 128:120. «Селтикс» выиграли серию — 4-2. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Джейлен Браун, набравший 32 очка. Во втором раунде «Бостон» сыграет против «Филадельфии». НБА Плей-офф Первый раунд Шестой матч «Атланта» — «Бостон» — 120:128 (34:35, 33:33, 33:30, 20:30) А: Янг (30 + 10 передач), Хантер (20), Коллинз (16), Мюррэй (14 + 11 передач). Б: Браун (32), Тейтум (30 + 14 подборов), Смарт (22), Брогдон (17). Счет в серии: 2-4.