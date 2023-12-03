Автодор — Руна: результат матча Единой лиги ВТБ 3 декабря 2023

«Автодор» на домашней площадке обыграл «Руну» в матче Единой лиги ВТБ — 79:66.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Рэйшон Хэммондс — 23 очка и 4 подбора. Лучшим у гостей был защитник Джеремайя Хилл (20 очков, 5 подборов и 3 передачи).

Саратовцы занимают 12-е место в Единой лиге ВТБ. «Руна» идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

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«Автодор» (Саратов) — «Руна» (Москва) — 79:66 (29:14, 10:19, 20:12, 20:21)

3 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».