Эртель ответил на критику из-за перехода в «Зенит»: «Мне абсолютно плевать»

Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель высказался о своем решении играть за российский клуб.

«К сведению тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию. Просто знайте, что мне абсолютно плевать. Так что можете не извиняться. Пожалуйста, займитесь собственной жизнью! Заранее спасибо», — написал Эртель в социальной сети.

33-летний игрок подписал контракт с «Зенитом» в сентябре. В Евролиге разыгрывающий выступал за турецкий «Анадолу Эфес», французский АСВЕЛ, а также за испанские клубы «Баскония», «Барселона» и «Реал».

В начале подготовки к Евробаскету-2022 Федерация баскетбола Франции обязала всех присутствующих игроков подписать бумагу о том, что они не будут играть в России и Белоруссии. В составе сборной Франции Эртель выиграл серебряные медали чемпионата Европы.