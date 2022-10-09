Главный тренер «Енисея» признал закономерность разгромного поражения команды в матче против УНИКСа

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович признал закономерность поражения команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (59:104).

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой и отличной командной игрой. Хозяева контролировали ход встречи на протяжении всех 40 минут. На данный момент мы, напротив, не выглядим как команда. Мы не готовы к работе и столкнулись с рядом проблем, которые я как главный тренер должен решить», — цитирует тренера сайт лиги.

8 — столько игроков УНИКСа набрали 10 или больше очков в этом матче.