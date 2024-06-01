Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:44

Тренер «Локомотива» Секулич: «Я горжусь нашей командой, этот сезон можно занести в актив»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич прокомментировал поражение команды в серии за бронзу Единой лиги ВТБ.

В субботу, 1 июня, краснодарский клуб уступил сине-бело-голубым в четвертом матче (77:88). Питерцы выиграли серию до трех побед со счетом 3-1.

«Поздравляю «Зенит» с победой и с бронзовыми медалями. Все матчи прошли в равной борьбе, но в итоге опыт игроков соперника сказался в решающих концовках матчей. Тем не менее, я горжусь нашей командой и сказал это своим игрокам. Команда этот сезон может себе занести в актив. Особенно рад за воспитанников системы резерва «Локо», которые получили важный опыт в этом чемпионате и на следующий год вернутся еще сильнее, и будут еще полезнее для команды», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Секулича.

В финале Единой лиги ВТБ встречаются ЦСКА и УНИКС. Красно-синие ведут в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующая игра команд состоится в Москве 2 июня.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/bronza-u-zenita/
Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
2
Обсудить
Читайте также
Спецслужбы Франции обвинили гражданина России в олимпийском терроризме
Костомаров с женой присутствовали на церемонии прощания с Заворотнюк
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
РФС объявил, сколько «Зенит» тратит на зарплаты игрокам, Семак раскритиковал Кубок России и раскрыл, за кого болеет в Европе. Что происходит в «Зените»
Россиянам напомнили о сроках действия заграничного паспорта
«Укргидроэнерго» сообщило о поражении двух ГЭС на Украине
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Паскуаль: «Зенит» преследовали травмы и сложности, но команда нашла силы склонить чашу весов в свою пользу»