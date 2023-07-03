Шведский баскетболист Йеребко рассказал, что жалеет о переходе в ЦСКА

Бывший игрок НБА шведский форвард Юнас Йеребко заявил, что сожалеет о переходе в ЦСКА в 2022 году.

«Я не играл в баскетбол почти полтора года, у меня не было других предложений, — цитирует Reuters Йеребко. — Я получил предложение от ЦСКА и принял его. В то время я думал только о баскетболе, но все пошло не так. Я сожалею об этом сейчас, и если бы я мог вернуться в прошлое, я бы этого не сделал. Я профессионально играю в баскетбол с 18 лет и два месяца провел в ЦСКА. Сыграли ли деньги ключевую роль? Точно нет. У меня было слабое представление о том, как вернуться в НБА. Других предложений не было, поэтому я принял это. В то же время я не хочу никого обвинять, ответственность на мне».

Йеребко покинул ЦСКА летом 2022 года, отыграв за московский клуб три месяца. Шведский баскетбольный союз исключил форварда из национальной команды из-за его выбора завершить сезон в России. Также уточнялось, что возвращения 36-летнего игрока в сборную не планируется.

В НБА Йеребко выступал за «Детройт» (2009-2015), «Бостон» (2015-2017), «Юту» (2017-2018) и «Голден Стэйт» (2018-2019).