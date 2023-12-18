«В 90-е я лет восемь содержал команду исключительно на свои деньги». Памяти Владимира Родионова

Ушел из жизни один из столпов российского баскетбола.

В понедельник, 18 декабря, в возрасте 76 лет скончался бессменный президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов. Патриарх российского баскетбола не выдержал операции на сердце, рассказал его друг президент казанского УНИКСа Евгений Богачев. Будучи уроженцем Казани, Родионов никогда не был связан с баскетболом Татарстана. Зато построил с нуля баскетбольные традиции в Саратовской области. Саратов боролся за золото чемпионата России, регулярно участвовал в Еврокубках, а ряд баскетболистов — воспитанников «Автодора» подписали контракты с клубами НБА.

Бизнес и баскетбол

Владимир Евстафьевич был крутым и смелым мужиком. Думаю, все, кто хотя бы раз с ним общался, подтвердят это. Он полностью посвящал себя любимому делу: находил финансирование, руководил клубом, выполнял работу главного тренера, поддерживал интерес к команде бескомпромиссными, порой эпатажными высказываниями в прессе. Непререкаемый авторитет и талантливый менеджер, благодаря которому Саратов стал баскетбольным городом на карте России.

«Мне есть чем гордиться: я не одно дерево посадил, а целый сад, дом выстроил, два сына, внуки, — говорил Родионов в 2015 году. — Я занимаюсь тем, что люблю. А жизненные коллизии, неурядицы... без этого не бывает. Но главное, моя совесть перед народом и перед самим собой чиста... Я, думаю, и не смог бы по-другому. Видимо, так наверху там задумано, что в каждом деле должен быть свой чудак. В баскетболе — Родионов».

Родионов руководил клубом на протяжении 41 года. Его любовь к игре, неиссякаемый энтузиазм и активная деятельность стали залогом успехов «Автодора». Стараниями Евстафьевича в 1990-е годы волжская команда стала первой, кто составлял настоящую конкуренцию ЦСКА. Саратовцы четырежды бились с армейцами в финалах чемпионатов России. Правда, до золота так и не добрались. Зато провели 17 сезонов в еврокубках.

«В 90-е я лет восемь содержал команду исключительно на свои деньги, — отмечал Родионов в 2017 году. — Когда мы вошли в Лигу ВТБ, то львиную долю бюджета выделяет Министерство спорта Саратовской области. Я вкладываю около 10 миллионов рублей за сезон. Было бы больше средств, вложил бы больше».

Родионов владел крупным строительным и даже нефтяным бизнесом. Открыл в Саратове первый супермаркет европейского образца и активно инвестировал в приобретение самой разнообразной недвижимости. Сам Родионов признавался: недвижимости (в те времена) было так много, что он порой и сам не знал, что ему принадлежит. Карьера предпринимателя развивалась по нарастающей, пока в 1996 году Владимир Евстафьевич не принял решение претендовать на пост губернатора Саратовской области, а проиграв борьбу за него, в 1999 году не попытался баллотироваться в Государственную думу. И тоже для себя безуспешно. За свои политические амбиции он расплатился и спокойной жизнью, и частично бизнесом. После этого он сосредоточился на баскетболе, а зарабатывал на сдаче своих помещений в аренду. «Меня же два года назад заказали, — говорил Родионов в 2016 году. — Этот человек сейчас сидит, получил десять лет. [Хотел], чтобы я был расстрелян прямо в зале при народе. Была цель отжать мои помещения».

Фото Николай Титов

Хряпа и тренеры

Среди воспитанников системы «Автодора» можно выделить Виктора Хряпу, Сергея Моню, братьев Пашутиных, Ярослава Королева, Артема Забелина, Никиту Михайловского, Артема Клименко... Вот хорошая история, которая характеризует Родионова как человека и умного бизнесмена.

«В 1995 году я закончил работу на Украине, и меня позвал к себе Владимир Родионов, — рассказывал экс-тренер сборной России Борис Соколовский. — Я ему сказал, что мы можем забрать из Киева четырех потенциально сильных игроков. Я привез Николая Хряпу, Константина Галенкина, Сашу Мирзу, а также Владимира Анциферова. В итоге Родионову понравились все ребята, и он согласился их подписать. А также взял тренера Хряпы Николая Горовенко. Я знал Николая Хряпу еще с 1992 года, приметил его по юношеским соревнованиям и попросил Горовенко держать меня в курсе его дел. И в какой-то момент Горовенко звонит мне и говорит, что собирается выгонять его из-за постоянных пропусков тренировок. Я решил разобраться, в чем дело, и выяснил, что Коля работает на заправке, где моет машины, чтобы заработать на пропитание. Они с младшим братом Виктором росли только с мамой Галиной Николаевной, которая работала на трех работах, чтобы семья жила хотя бы в минимальном достатке. Я начал помогать им. Покупал ребятам кроссовки, давал какие-то деньги. Потом, как я сказал выше, мне удалось устроить Николая в «Автодор». Он жил в моей семье, делил комнату с моим сыном.

Через год в Саратов также перебрался Виктор вместе с мамой. Но стоит оговориться, что там была еще одна проблема. Галина Николаевна вступила в долевое строительство в Киеве, вложив в это все накопленные средства. В какой-то момент застройщик поставил ей ультиматум. Или она доплачивает 3 тысячи долларов, или квартира пропадает. Я попросил Родионова помочь. В итоге он дал их семье 5 тысяч и предложил контракт обоим братьям. Хотя до этого я говорил об этой проблеме с владельцем БК «Киев» Михаилом Бродским. Мол, надо дать семье Хряпы 3 тысячи, и вы можете подписать очень талантливых парней. Он ответил, что лучше откусит себе локоть, чем вложит деньги непонятно во что».

Был в карьере Родионова и этап карьеры, не связанный с Саратовом. В качестве генерального менеджера санкт-петербургского «Динамо» он привел команду к победе в Лиге ФИБА-Европа и бронзовым медалям чемпионата страны. Командой тогда руководил будущий заслуженный тренер России Дэвид Блатт. Именно Родионов открыл американского специалиста для России. «Блатт — гениальный психолог, профессионал. При этом его человеческие качества оставляют желать лучшего. Поэтому я и был против его назначения в сборную. Но это мое личное мнение, никому ему не навязываю».

Фото Николай Титов

В этой цитате весь Владимир Родионов. Он никогда не вписывался в шаблон политкорректного руководителя. А частые смены тренеров в саратовском клубе стали настоящим мемом. За восемь лет выступления в Лиге ВТБ Родионов сменил больше 20 наставников. Из громких имен можно вспомнить Брэда Гринберга, Евгения Пашутина, Гордона Херберта, Эмила Райковича... «Вообще смена тренеров — обычная практика в спорте. Кто-то уходит сам, кого-то увольняют. Можно по пальцам одной руки пересчитать тренеров-«долгожителей»: Попович и Обрадович в баскетболе, Фергюсон, Венгер, Романцев и Бесков в футболе. По-хорошему, команды высокого уровня следует каждый год «оздоравливать». Еще одна причина — у нас никогда не было много денег. Топ-тренера я выписать не мог, поэтому всегда приходилось идти на риск. Когда-то он оправдывался, когда-то нет».

«СЭ» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Евстафьевича.