Колле останется тренером сборной Франции

Федерация баскетбола Франции официально на официальном сайте объявила, что Венсан Колле останется главным тренером команды. Он будет готовить французских баскетболистов к Олимпийским играм-2024 в Париже.

60-летний специалист работает со сборной Франции с 2009 года. Под его руководством французы выиграли Евробаскет (2013), дважды завоевали бронзовые медали чемпионата Европы, трижды выиграли бронзовые медали чемпиона мира, а также взяли серебро на Олимпиаде-2020.

В августе этого года сборная Франции не смогла выйти из группы на чемпионате мира-2023 и заняли 18-е место, в связи с чем появилась информаци о возможном увольнении Колле.