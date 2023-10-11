Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины

Сегодня, 05:24

Колле останется тренером сборной Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Федерация баскетбола Франции официально на официальном сайте объявила, что Венсан Колле останется главным тренером команды. Он будет готовить французских баскетболистов к Олимпийским играм-2024 в Париже.

60-летний специалист работает со сборной Франции с 2009 года. Под его руководством французы выиграли Евробаскет (2013), дважды завоевали бронзовые медали чемпионата Европы, трижды выиграли бронзовые медали чемпиона мира, а также взяли серебро на Олимпиаде-2020.

В августе этого года сборная Франции не смогла выйти из группы на чемпионате мира-2023 и заняли 18-е место, в связи с чем появилась информаци о возможном увольнении Колле.

Баскетболисты сборной Франции проиграли Латвии и&nbsp;вылетели с&nbsp;ЧМ-2023. Франция вылетает с ЧМ-2023. «Трехцветных» сгубили отказ от Эртеля и странное судейство

Баскетбол
БК Даллас Маверикс
БК Реал
0
Читайте также
Костомаров сообщил, что примет участие в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»
15-летний россиянин Кирилл Куцков выиграл чемпионат мира по картингу
Российские военные отразили атаки ВСУ под Васильевкой
Армия Израиля сообщила о прибытии в страну первого самолета США с боеприпасами
Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке более чем тревожной
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зурос после 7 лет работы уйдет из сборной Грузии