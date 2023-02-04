Серохвостов рассказал о медальных шансах Тимофея Лапшина на чемпионате мира

Российский биатлонист Даниил Серохвостов в интервью «СЭ» допустил, что Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Кореи, способен выиграть золото на чемпионате мира.

— Россиян не будет на чемпионате мира, но нашим болельщикам есть за кого поболеть — за Тимофея Лапшина, который выступает за сборную Кореи. Видишь ли ты у него шансы побороться за медаль чемпионата мира? И если да, то в каких гонках эти шансы предпочтительнее?

— Конечно, есть, — сказал Серохвостов «СЭ». — Он в этом сезоне хорошо бежал даже не на одном, а на нескольких этапах. На чемпионате мира, думаю, у него может получиться в индивидуальной гонке, да и в других стартах с четырьмя рубежами. В спринте, на мой взгляд, победить будет тяжело, так как там есть Йоханнес, который даже с двумя промахами способен выиграть. А в гонке с четырьмя рубежами, учитывая его скорострельность и если не будет мазать, Лапшин имеет все шансы.

— Ты говоришь про шансы на медаль или про победу?

— Я говорю про золото. За троечку он и в спринте сможет побороться, потому что стреляет за 40 секунд два рубежа. Это вообще что за цифры?

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Оберхофе (Германия) с 8 по 19 февраля.