Виттоцци — о победе в Кубке мира: «Я на седьмом небе от счастья»

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась эмоциями от завоевания «Большого хрустального глобуса».

В последней гонке сезона на этапе в канадском Кенморе спортсменка заняла 21-е место, но при этом она сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира.

«Сегодняшний день был сложным. Усталость дала о себя знать. Я действительно отдала все свои силы, я делала то, о чем ранее даже и подумать не могла. Я горжусь собой, той работой, которую мы проделали с командой, всеми людьми, которые помогли мне достичь этой цели. У меня нет слов. Это была моя мечта с детства, и я воплотила ее в жизнь. Я на седьмом небе от счастья. Все последние годы я много трудилась, у меня были непростые периоды, но это сделало меня сильнее. И теперь я заслужила этот Кубок», — приводит Fondo Italia слова Виттоцци.

29-летняя итальянка завоевала Кубок мира впервые в карьере. До этого она становилась обладательницей только малых Хрустальных глобусов в пасьютах и индивидуальных гонках. Она также является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпийских игр-2018.