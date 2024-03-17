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Кубок мира

17 марта, 23:54

Виттоцци — о победе в Кубке мира: «Я на седьмом небе от счастья»

Алина Савинова
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась эмоциями от завоевания «Большого хрустального глобуса».

В последней гонке сезона на этапе в канадском Кенморе спортсменка заняла 21-е место, но при этом она сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира.

«Сегодняшний день был сложным. Усталость дала о себя знать. Я действительно отдала все свои силы, я делала то, о чем ранее даже и подумать не могла. Я горжусь собой, той работой, которую мы проделали с командой, всеми людьми, которые помогли мне достичь этой цели. У меня нет слов. Это была моя мечта с детства, и я воплотила ее в жизнь. Я на седьмом небе от счастья. Все последние годы я много трудилась, у меня были непростые периоды, но это сделало меня сильнее. И теперь я заслужила этот Кубок», — приводит Fondo Italia слова Виттоцци.

29-летняя итальянка завоевала Кубок мира впервые в карьере. До этого она становилась обладательницей только малых Хрустальных глобусов в пасьютах и индивидуальных гонках. Она также является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпийских игр-2018.

Источник: https://www.fondoitalia.it/2024/03/17/notizie/argomenti/biathlon/articolo/biathlon-vittozzi-si-gode-la-sua-coppa-del-mondo-me-la-merito-le-difficolta-mi-hanno-resa-piu.html
Биатлон
Лиза Виттоцци
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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