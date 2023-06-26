Биатлонистка Нигматуллина рассказала о подготовке к новому сезону

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина после окончания обучения в Российском международном олимпийском университете сообщила о подготовке к новому сезону. Ранее девушка стала дипломированным мастером спортивного администрирования.

«Я начала подготовительный сезон со сбора в Терсколе, чтобы вообще понять, готова ли тренироваться морально и физически. Далее до августа тренировки будут проходить в Ижевске, потом по планам Тюмень, Сочи и т. д. В идеальной ситуации хотела бы пробежать уже Кубок Содружества в Сочи», — цитирует спортсменку сайт СБР.

29-летняя спортсменка является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Прошлый сезон она пропустила из-за рождения ребенка. В новом сезоне она будет выступать не за Удмуртскую Республику, а за Тюменскую область.