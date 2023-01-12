Гурьев: «Как тренер и как специалист своего дела, Павел Ростовцев, конечно, очень силен»

Бывший тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев отреагировал на назначение серебряного призера Олимпийских игр 2006 года Павла Ростовцева на пост тренера национальной команды.

«Как тренер и как специалист своего дела, Павел Ростовцев, конечно, очень силен. Он сильно прибавил в этом качестве, когда работал в национальной сборной с Вольфгангом Пихлером. Сформировался тогда, можно сказать, на моих глазах. Очень мощно вырос. И стрельба тогда у девчонок пошла, и со всеми фирмами были очень быстро налажены отличные рабочие отношения. Плюс — интеллект, знание иностранного языка, умение общаться с людьми. От того же Пихлера Павел впитал колоссальный опыт и очень большие знания. Да и в масштабе мирового спорта Ростовцев — фигура сильная. Другой вопрос, если мыслить совсем уж глобально, насколько нужен сейчас командам главный тренер.

Как помощник президента СБР, как человек, способный консолидировать все тренерские группы и все команды, думаю, да. Сейчас у нас каждая команда существует как бы сама по себе», — сказал Гурьев RT.

Ростовцев является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.

С 2011 по 2014 год 51-летний Ростовцев являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.