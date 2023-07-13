Боксер Девин Хейни арестован за хранение оружия

Абсолютный чемпион мира по версии WBC, WBA Super, IBF, WBO в легком весе Девин Хейни был арестован в Калифорнии за хранение оружия, сообщает TMZ Sports.

По данным источника, 24-летнего Хейни полицейские остановили из-за небезопасной смены полосы движения и неиспользования сигнала поворота. Они обнаружили у него в машине полуавтоматический пистолет. Боксер не был за рулем, он ехал в автомобиле вместе со своей охраной. Оружие было под сиденьем водителя.

Никто не признал себя владельцем пистолета, а поскольку машина была зарегистрирована на Хейни, его арестовали за уголовное преступление с сокрытием оружия. Боксер был освобожден под залог в размере 35 тысяч долларов. Суд состоится в следующем месяце.

Ранее Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На его счету всего 30 боев, в каждом из которых он добивался побед (15 раз побеждал нокаутом).