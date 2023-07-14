Усик будет баллотироваться на пост президента Украины

Чемпион мира по боксу Усик заявил о желании баллотироваться в президенты

Украинский боксер Александр Усик собирается баллотироваться на пост президента страны.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — приводит слова Усика РИА «Новости» со ссылкой на интервью YouTube-каналу Seconds Out.

36-летний спортсмен является чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе. Также Усик имеет три ордена Украины «За заслуги» I, II и III степени.

26 августа Усик проведет поединок против британца Даниэля Дюбуа во Вроцлаве (Польша).

20 августа 2022-го в Джидде (Саудовская Аравия) Усик в прошлом бою победил британца Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115).

На счету украинца 20 побед в 20 поединках в профессиональном боксе, 13 из них нокаутом.