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20 мая, 22:40

«Ванкувер» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Ванкувер» и «Эдмонтон» сыграют 21 мая в плей-офф НХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Эдмонтона» Зак Хайман и Коннор Макдэвид.
Зак Хайман и Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» дома на льду «Роджерс-арены» примет «Эдмонтон» в седьмом матче серии четвертьфинала Кубка Стэнли-2024 21 мая. Игра начнется в 04.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ «Ванкувер» — «Эдмонтон» можно будет бесплатно в хоккейных сообществах в соцсети «ВКонтакте». Ниже представляем несколько вариантов для просмотра встречи Кубка Стэнли-2024: 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния «Кэнакс» и «Ойлерз» 21 мая.

Счет в серии до четырех побед: 3-3. 19 мая «Эдмонтон» на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 5:1.

Ранее определилась пара финалистов Восточной конференции НХЛ — за право выйти в финал Кубка Стэнли-2024 сыграют «Рейнджерс» и «Флорида».

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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