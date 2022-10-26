Всемирная боксерская организация признала Усика боксером года

Всемирная боксерская организация (WBO) признала Александра Усика боксером года.

Соответствующее решение было объявлено на 35-м ежегодном съезде WBO, который проходит с 24 по 29 октября в Сан-Хуане.

«Александр, у тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года. Когда мы сделали (Усика) обязательным претендентом на титул, другие парни жаловались. У нас были судебные разбирательства, но, наконец, мы смогли дать ему этот статус. Мы следовали правилам, и мы были правы», — приводит слова президента WBO Франциско Валькарселя BoxingScene.

Усик в своем последнем поединке 20 августа в Джидде защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, победив раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) британца Энтони Джошуа.

Усик не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. У него 20 побед, из которых 13 — нокаутом.

25 октября стало известно, что бой Тайсона Фьюри (32-0) и Усика (20-0) может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.