Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Бокс/ММА

Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 11:51

Всемирная боксерская организация признала Усика боксером года

Анна Горшкова
Корреспондент
Александр Усик.
Фото Global Look Press
Telegram Новости

Всемирная боксерская организация (WBO) признала Александра Усика боксером года.

Соответствующее решение было объявлено на 35-м ежегодном съезде WBO, который проходит с 24 по 29 октября в Сан-Хуане.

«Александр, у тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года. Когда мы сделали (Усика) обязательным претендентом на титул, другие парни жаловались. У нас были судебные разбирательства, но, наконец, мы смогли дать ему этот статус. Мы следовали правилам, и мы были правы», — приводит слова президента WBO Франциско Валькарселя BoxingScene.

Усик в своем последнем поединке 20 августа в Джидде защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, победив раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) британца Энтони Джошуа.

Усик не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. У него 20 побед, из которых 13 — нокаутом.

25 октября стало известно, что бой Тайсона Фьюри (32-0) и Усика (20-0) может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

Бокс
Александр Усик
Читайте также
Ничушкин забил в победном матче «Колорадо» против «Рейнджерс»
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
Вернувшийся из плена военный из ДНР рассказал об издевательствах украинских силовиков
Стремоусов назвал безуспешными попытки ВСУ прорвать линию обороны под Херсоном
Климатолог предупредил о погодных аномалиях зимой в России
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дэвид Бенавидес дал прогноз на бой Бивола и Рамиреса

Лебедев — о признании Усика боксером года: «Не вижу здесь ничего спорного»