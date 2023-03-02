0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 17:10

Мурат Гассиев не любит в США три вещи — их юмор, власть полиции и то, что все люди там как под копирку

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Боксер Мурат Гассиев
Мурат Гассиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Жить бы там не смог.

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев когда-то прожил несколько лет в американском городке Биг-Бэр-Лейк, что в паре часов езды от Лос-Анджелеса.

Там Гассиев тренировался у мексиканского специалиста Абеля Санчеса в зале The Summit, который из-за диких нагрузок считается чуть ли не главной школой выживания в элитном боксе. Осетин вспоминал, что поначалу тамошние тренировки давались ему настолько тяжело, что его тошнило, кружилась голова, и вечером он проваливался в такой сон, что никто не мог разбудить его на ужин.

Мурат Гассиев. «С Уайлдером друг друга не жалели...» Гассиев: возвращение, Усик vs Джошуа, спарринги с суперзвездами

Но помимо пахоты и бокса была у Мурата в Америке социальная жизнь, о которой он всегда при случае довольно сочно рассказывает. Мы решили собрать его самые яркие претензии к США, которые лучше всего передают его впечатления от жизни в этой стране.

Мурат Гассиев в Сан-Франциско.
Мурат Гассиев в Сан-Франциско.

Про американский юмор

«У американцев и латиносов — специфический юмор, — делился Гассиев в разговоре с Sports.ru. — Они любят называть друг друга мазефакерами и в подробностях описывать, что они бы с чужой мамой сделали. Если мне подобное скажут хоть в США, хоть в России — я этого не прощу. Ребята в Лос-Анджелесе об этом знают и в мою сторону шуток не отпускают. У нас в зале тренируется один парень по имени Пол, личный тренер которого Гарсия — взрослый лысый мужик.
Знаешь, как грязно он про него шутит? Постараюсь дословно перевести на русский. Пол говорит: «Когда я имею его сзади, то беру за плечи, потому что у него нет волос!» Представляешь, он так говорит про тренера, которого нужно уважать как отца. Не понимаю я этого... Кстати, над такими шутками смеются все, кроме ребят из России».

Мурат Гассиев в Биг-Бэр.
Мурат Гассиев в Биг-Бэр.

Про всевластие полиции

«Другая удивившая меня вещь в Америке — безграничная власть полиции. С моими друзьями-боксерами Шафиковым и Новиковым случилась сумасшедшая история.
Ребята сняли футболки, чтобы позагорать, и гуляли на улице неподалеку от массажного кабинета, который находится в 20 метрах от нашего лагеря. Неожиданно подлетает полицейский «Додж», из него выскакивают офицеры и кладут пацанов головой в капот. Копы держат руку рядом с кобурой и кричат, что если кто-нибудь пошевелится, то они откроют огонь. Денис и Антон в ужасе, потому что ничего не сделали, а объяснить это в стрессовой ситуации — им банально не хватает английского. Оказалось, что двое посетителей приставали к массажистке, и она позвонила по 911. В итоге девушка вышла из кабинета и сказала, что это были совершенно другие люди. После этого ребят отпустили. А так пошелохнулись бы — и до свидания!»

Мурат Гассиев в Нью-Йорке.
Мурат Гассиев в Нью-Йорке.

Про то, что люди там неинтересные, все как под копирку

«На сто процентов уверен, что в Америке жить не буду, — говорил Мурат в интервью федеральному спортивному каналу. — Мне там просто некомфортно, да и там я никому не нужен и никогда своим не стану. Там люди другие, неинтересные для меня, по крайней мере те, с кем я встречался, все как под копирку. Как стаду какому-то сказали: «Вот так вот правильно, по-другому не бывает». И они этим и живут. А здесь разные люди, разные возможности.
До того как мне подарили квартиру после боя с Лебедевым, мы все время жили на съемной. Никогда своего жилья не было. И у меня всегда была мечта — свой дом. Квартира появилась, слава богу. Трудился, заслужил — подарили. Сейчас у меня мечта, чтобы вся моя семья жила вместе на своей земле, чтобы мама всю жизнь рядом со мной была. Небольшой двухэтажный обычный дом, большой двор, большая гостиная, чтобы друзья собирались и весело проводили время».

Майк Балогун (справа). Играл в американский футбол и избил сына легенды. С кем подерется Гассиев

3 марта Гассиев подерется с американцем Майком Балогуном в Ереване. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ в 23.00 по московскому времени.

Бокс
Мурат Гассиев
3
12
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
В Москве в ДТП попала телеведущая Лариса Вербицкая
МИД РФ выразил озабоченось из-за сообщений о поставках Сербией оружия Украине
Суд вынес приговор убившим семью в Омской области подросткам
Террор по-украински: ДРГ захватили заложников в Брянской области
Популярное видео
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: видеообзор боя UFC 280
Ян — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 280
Оздемир — Крылов: видеообзор боя UFC 280
Нурмагомедов — Омаргаджиев: видеообзор боя UFC 280
Олейник — Латифи: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Борщев — Дэвис: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Флойд Мейвезер — Микуру Асакура: видеообзор боя Super Rizin
«Дрозд подкаст» с Кудряшовым
Сэндхаген — Ядонг. Видеообзор боя UFC Vegas 60
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фредди Роуч давал тупые подсказки, и тут я вспомнил Михалыча...» Игорь Лебедев: забытый гений русского бокса