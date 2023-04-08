Артемьев: «С Магнусом получился сложный матч, удалось начать с победы черными фигурами»

Российский шахматист Владислав Артемьев рассказал, как ему удалось победить норвежца Магнуса Карлсена на онлайн-турнире «Тур чемпионов».

«С Магнусом получился сложный матч, удалось начать с победы черными фигурами, затем я сразу же проиграл, но третью партию провел весьма качественно и перед решающей встречей имел преимущество в счете, которое в итоге упустил, хотя до определенного момента играл хорошо. Пришлось играть армагеддон, что всегда нервно, партия протекала с обоюдными шансами, и в конце поединка мне улыбнулась удача — чемпион зевнул комбинационный удар, который я и нанес. Матч мог сложиться по-разному, но я рад, что удалось в итоге победить», — приводит слова Артемьева ТАСС.

В пятницу завершился второй этап Тура чемпионов. Его победителем стал американец Хикару Накамура. Артемьев занял пятое место из восьми.