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Результаты 7-го дня турнира претендентов-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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В Торонто завершился седьмой игровой день турнира претендентов-2024.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой и после первого круга с 4,5 очка возглавляет турнирную таблицу.

У женщин россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина сыграли свои партии вничью.

Турнир претендентов-2024

Ян Непомнящий (Россия) —Хикару Накамура (США) — 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) —Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 0,5:0,5

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Видит Гуджрати (Индия) — 0,5:0,5

Алиреза Фируджа (Франция) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1:0

Турнир претенденток-2024

Екатерина Лагно (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария) — 0,5:0,5

Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) — 0,5:0,5

Анна Музычук (Украина) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5:0,5

Лэй Тинцзе (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1:0

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.

Ян&nbsp;Непомнящий. Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание
Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
Ян Непомнящий
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