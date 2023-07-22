Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:47

Смагин назвал глупым решение Украины запретить выезд Иванчуку на Кубок мира ФИДЕ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин отреагировал на новость о том, что украинского гроссмейстера Василия Иванчука не выпускают из страны для участия в Кубке мира ФИДЕ.

«Честно говоря, я удивлен этим решением. Иванчуку уже давно за 50, это просто глупость, человек принес Украине столько успехов, сколько не принес кто-то иной. Конечно, его участие сделало бы Кубок мира более статусным, он обладает огромным природным талантом. Может быть, он не воспользовался своими возможностями на пике карьеры, но его уровень игры всегда был очень и очень высоким, и сам Иванчук всегда был и остается желанным гостем на любом турнире», — приводит ТАСС слова Смагина.

Соревнования стартуют в Баку 29 июля и завершатся 25 августа. Иванчук получил wild card от ФИДЕ для участия в Кубке мира.

54-летний шахматист является чемпионом Европы 2004 года, финалистом чемпионата мира ФИДЕ (2001—2002), чемпионом мира по блицу (2007) и чемпионом мира по быстрым шахматам (2016). Также на его счету четыре победы на шахматных олимпиадах.

Источник: https://tass.ru/sport/18339275
Шахматы
Василий Иванчук
1
Читайте также
Российскую теннисистку Звонареву не впустили в Польшу на турнир WTA
Месси забил победный гол в дебютном матче за «Интер Майами»
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипов считает заслуженной победу китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за мировую шахматную корону

Шипов — о запрете шахматисту Иванчуку на выезд из Украины: «Это очень странное решение»