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Сегодня, 13:16

Смагин считает, что Горячкина показывает несвойственную для нее игру на «Гран-при ФИДЕ» в Никосии

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что россиянка Александра Горячкина играет в несвойственной для себя манере на четвертом этапе женского «Гран-при ФИДЕ» в Никосии.

«Александра на этом турнире играет несвойственную для себя игру. У нее возникают необязательные осложнения, в которых она выглядит неубедительно. Несмотря на все трудности, я не сомневаюсь в том, что Горячкина попадет на турнир претенденток, в спортивном плане она готова. С основными конкурентами она уже сыграла, поэтому я думаю, что дальше будет чуть полегче», — приводит ТАСС слова Смагина.

После восьми туров Горячкина делит в турнирной таблице 3-е место с соотечественницами Екатериной Лагно и Полиной Шуваловой. Шахматистки набрали по 4,5 очка.

Источник: https://tass.ru/sport/17840043
Шахматы
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