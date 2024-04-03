Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

3 апреля, 16:43

Ткачев: «Российские шахматисты прилетели в Торонто заранее из-за акклиматизации»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев сообщил, что россияне без проблем добрались до Торонто для участия в турнире претендентов.

«Все прилетели немного заранее, чтобы акклиматизироваться. Понятно, что у нас были сложности с Канадой, так было всегда. У индусов тоже, у них вообще дипотношений нет. Но все долетели, несмотря ни на что, все на месте», — цитирует Ткачева ТАСС.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут в Торонто с 4 по 21 апреля (по 22 апреля в случае тай-брейка).

Россию будут представоять Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Источник: https://tass.ru/sport/20435701
0
Читайте также
Анвар Гатиятулин может возглавить «Ак Барс» вместо «Сибири»
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Абаскаль не собирается уходить даже после провала, а Педро — супер и уровень Малкома. Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит» в Кубке России
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Непомнящего заявила, что у них нет конфликта с ФШР

Шипов считает, что в шахматном турнире претендентов нет явного фаворита