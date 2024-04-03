Ткачев: «Российские шахматисты прилетели в Торонто заранее из-за акклиматизации»

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев сообщил, что россияне без проблем добрались до Торонто для участия в турнире претендентов.

«Все прилетели немного заранее, чтобы акклиматизироваться. Понятно, что у нас были сложности с Канадой, так было всегда. У индусов тоже, у них вообще дипотношений нет. Но все долетели, несмотря ни на что, все на месте», — цитирует Ткачева ТАСС.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут в Торонто с 4 по 21 апреля (по 22 апреля в случае тай-брейка).

Россию будут представоять Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.