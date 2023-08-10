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Сегодня, 11:20

В Баку начался четвертый круг Кубка мира ФИДЕ

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Ян Непомнящий (слева).
Фото Этери Кублашвили
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В среду, 9 августа, в Баку были сыграны первые партии четвертого круга Кубка мира ФИДЕ: 1/16 финала в открытом турнире и 1/8 — в женском.

В открытом турнире сенсационный результат случился на первой доске: Винсент Каймер белым цветом переиграл Магнуса Карлсена. Сантош Видит нанес поражение Этьену Бакро, Уэсли Со уступил Алексею Саране, Ференц Беркеш обыграл Руслана Пономарева, Нильс Гранделиус переиграл Хайме Сантоса Латасу.

Вничью сыграли Гукеш — Есипенко, Свидлер — Абасов, Непомнящий — Сарин, Накамура — Прагнанандха, Дуда — Магсудлу, Робсон — Каруана, Иванчук — Шанал, Салем — Вокатуро, Ван Хао — Сване, Войташек — Домингес и Синдаров — Эригайси.

У женщин в единственной результативной партии дня у женщин Бела Хотенашвили была сильнее Хампи Конеру. Ничьей завершились партии Бациашвили — Горячкина, Иньяц — Шувалова, Цзюй Вэньцзюнь — Петц, Чжу Цзинэр — Тань Чжунъи, А. Музычук — М. Музычук, Рёберс — Харика и Аулия — Салимова

10 августа будут сыграны ответные партии 4-го тура.

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