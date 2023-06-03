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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 09:30

«Пока россиян полностью не восстановят в правах, играть в международных турнирах не намерен». Колонка Сергея Карякина

Сергей Карякин
Колумнист
Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Титулованный российский гроссмейстер в авторском материале для «СЭ» объясняет свой отказ выступать на Кубке мира.

Я отказался играть на Кубке мира. И не жалею. Потому что-либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо.

При этом турнир для меня очень значимый, я всегда очень удачно на нем выступаю. Выигрывал его в Баку в 2015-м, на последнем Кубке мира в Сочи дошел до финала, что дало мне право принять участие в кандидатском форуме, откуда меня выбросили за мое отношение к политике родной страны. Более того, я единственный шахматист, который четыре раза доходил до полуфинала — это является на данный момент абсолютным рекордом. Так что Кубок мира — один из моих любимых турниров. Но принципы мне дороже.

Сергей Карякин. Карякин отказался выступить на Кубке мира без флага. Не поступился принципами

Конечно, сама ситуация очень плохая, мне приходится пропускать соревнования, к которым я привык с самого детства. Небольшой экскурс в прошлое: когда президентом ФИДЕ был Кирсан Илюмжинов, он начал проводить нокаут-системы, турнир тогда назывался чемпионатом мира ФИДЕ. Было несколько победителей, одному из них, Руслану Пономареву, я даже помогал в его финальном матче. И вот в 2004 году, когда мне было всего 14 лет, я получил wild card как талантливый молодой игрок. Конечно, с удовольствием принял это предложение, потому что в 14 лет стать даже теоретически лучшим на планете — это очень круто. Несмотря на то что я вылетел в первом круге на тай-брейке, это воспоминание останется со мной на всю жизнь — на соседней доске играл мой ровесник Магнус Карлсен с Левоном Ароняном. Эти шахматисты в будущем вошли в мировую элиту.

Сергей Карякин.
Фото Global Look Press

Но теперь это только воспоминания. На данный момент я отойду от турнира, где не могу представлять свой флаг (и гимн в случае победы). Для меня это особенно важно и актуально, поскольку я всей душой со своей страной. Я езжу в прифронтовые зоны, разговариваю с людьми. Что я им скажу? «Вы тут пока повоюйте за Родину, а я поиграю без флага»? Поэтому пока Россия не будет восстановлена в спорте во всех правах, смысла говорить об этом нет.

Сергей Карякин. Карякин снова не хочет играть без флага. Шахматист отказался от участия в чемпионате мира

Хочется верить, что ФИДЕ перестанет слепо следовать антироссийским настроениям. В этом плане ярким примером является президент международной федерации бокса Умар Кремлев. Я недавно цитировал его в своих социальных сетях и подчеркнул, что именно его подход должен быть образцом для всех других руководителей международных федераций. Всем давно уже пора вспомнить лозунг, что спорт вне политики.

Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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