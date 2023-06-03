«Пока россиян полностью не восстановят в правах, играть в международных турнирах не намерен». Колонка Сергея Карякина

Титулованный российский гроссмейстер в авторском материале для «СЭ» объясняет свой отказ выступать на Кубке мира.

Я отказался играть на Кубке мира. И не жалею. Потому что-либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо.

При этом турнир для меня очень значимый, я всегда очень удачно на нем выступаю. Выигрывал его в Баку в 2015-м, на последнем Кубке мира в Сочи дошел до финала, что дало мне право принять участие в кандидатском форуме, откуда меня выбросили за мое отношение к политике родной страны. Более того, я единственный шахматист, который четыре раза доходил до полуфинала — это является на данный момент абсолютным рекордом. Так что Кубок мира — один из моих любимых турниров. Но принципы мне дороже.

Конечно, сама ситуация очень плохая, мне приходится пропускать соревнования, к которым я привык с самого детства. Небольшой экскурс в прошлое: когда президентом ФИДЕ был Кирсан Илюмжинов, он начал проводить нокаут-системы, турнир тогда назывался чемпионатом мира ФИДЕ. Было несколько победителей, одному из них, Руслану Пономареву, я даже помогал в его финальном матче. И вот в 2004 году, когда мне было всего 14 лет, я получил wild card как талантливый молодой игрок. Конечно, с удовольствием принял это предложение, потому что в 14 лет стать даже теоретически лучшим на планете — это очень круто. Несмотря на то что я вылетел в первом круге на тай-брейке, это воспоминание останется со мной на всю жизнь — на соседней доске играл мой ровесник Магнус Карлсен с Левоном Ароняном. Эти шахматисты в будущем вошли в мировую элиту.

Сергей Карякин. Фото Global Look Press

Но теперь это только воспоминания. На данный момент я отойду от турнира, где не могу представлять свой флаг (и гимн в случае победы). Для меня это особенно важно и актуально, поскольку я всей душой со своей страной. Я езжу в прифронтовые зоны, разговариваю с людьми. Что я им скажу? «Вы тут пока повоюйте за Родину, а я поиграю без флага»? Поэтому пока Россия не будет восстановлена в спорте во всех правах, смысла говорить об этом нет.

Хочется верить, что ФИДЕ перестанет слепо следовать антироссийским настроениям. В этом плане ярким примером является президент международной федерации бокса Умар Кремлев. Я недавно цитировал его в своих социальных сетях и подчеркнул, что именно его подход должен быть образцом для всех других руководителей международных федераций. Всем давно уже пора вспомнить лозунг, что спорт вне политики.