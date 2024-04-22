Непомнящий остался без титульного матча. Невероятное завершение турнира претендентов-2024

Россиянин — единственный гроссмейстер, не проигравший ни одной партии в Торонто, но до третьей победы подряд ему не хватило пол-очка.

По итогам затяжного 14-го тура турнира претендентов-2024 итоговый успех праздновал 17-летний Гукеш Доммараджу. Индийский гроссмейстер стал самым молодым победителем претендентского в истории и теперь имеет высокие шансы стать самым юным чемпионом мира. В Торонто ученик Виши Ананда выиграл четыре партии, особенно мощно накатив на финише (2,5 очка в трех заключительных турах). На пол-очка от Гукеша отстали сразу три сверхопытных топа: Ян Непомнящий, Хикару Накамура, Фабиано Каруана. Последний был максимально близок к тому, чтобы добиться права сыграть тай-брейк за первое место. Американец получил огромное преимущество над россиянином, но не реализовал его. Получилась ничья в пользу Гукеша.

Драматичная развязка

Перед началом турнира претендентов-2024 большинство экспертов сходились во мнении, что его выиграет кто-то из матерых волков: Непомнящий, Каруана или Накамура. Ян победил на двух предыдущих претендентских, Фаби и Хикару играли фактически домашний турнир, к тому же в статусе рейтинг-фаворитов. Однако Накамура провалил старт (0,5 из 2), а Каруана долго не мог найти свою игру (всего одна победа в первом круге над Ниджатом Абасовым).

Непомнящий же демонстрировал феноменальную психологическую устойчивость. Спасся в нескольких тяжелейших партиях, где его позиция выглядела почти безнадежно (особенно с Гукешем и Прагнанандха в первом круге), в четвертом туре захватил единоличное лидерство (после победы над Видитом), а затем был в дележе первой строчки почти до самого финиша. Жаль, что Непо дважды не удалось обыграть Абасова. Азербайджанский гроссмейстер оба раза довольно уверенно сделал ничью. Другие претенденты на победы набрали с ним больше очков, чем россиянин (тот же Гукеш дважды обыграл представителя Азербайджана).

Гукеш Доммараджу (справа) выиграл турнир претендентов-2024. Фото FIDE

Впрочем, и без побед над аутсайдером Ян вновь вышел на чистое первое место за три тура до конца, после классной победы над Видитом. Но преимущество в пол-очка растаяло уже на следующий день. В 12-м туре Непомнящий не смог доставить серьезных проблем Прагнанандха во французской защите, где оценка позиции в целом не выходила за пределы равенства. Мир был подписан на 55-м ходу в ладейном эндшпиле. Россиянина догнали выигравшие свои партии Накамура (четыре победные партии во втором круге) и Гукеш. На пол-очка отставал Каруана, также накативший на финише.

За два тура до конца двукратный чемпион России Евгений Томашевский говорил «СЭ», что ключевой партией турнира станет противостояние Гукеша и Алиреза Фируджи. «Если гроссмейстер из Индии выиграет, то тай-брейка, скорее всего, не будет». Так и получилось. Гукеш довольно легко обыграл потерявшего мотивацию иранца и смог стать единоличным лидером за тур до конца. Непомнящий сыграл вничью с Накамурой, прервав свою феноменальную серию, когда 40 туров подряд на президентских он был на чистом первом месте либо был в группе лидеров.

Таким образом, в последнем туре индийскому вундеркинду надо было не проиграть Накамуре, чтобы обеспечить себе минимум тай-брейк. И он добился этого без лишних нервов, — феноменальная выдержка для 17-летнего юноши. При таком раскладе Непомнящего и Каруану устраивала только победа в очной партии, позволяющая продолжить борьбу за первое место на тай-брейк. Ян играл черными, рискнул, но получилось неудачно.

Фабиано получил значимый перевес (компьютер показывал +2,5), и практически все комментаторы уже рассуждали о тай-брейке американца и индийца в рапид. Однако Ян проявил чудеса изобретательности, а утомленный Каруана не справился с поставленными сложными тактическими задачами — ничья.

Трех побед мало

Таким образом, Гукеш стал триумфатором (кстати, на него ставила Валентина Гунина). Теперь самый молодой претендент в истории шахмат сразится за мировую корону с Дин Лижэнем.

«Я очень горжусь тем, как он играл и справлялся с трудными ситуациями, — отметил 15-й чемпион мира Виши Ананд. — Наслаждайся моментом, приятель».

Отметим, что на протяжении всего турнира эксперты сходились во мнении, что Гукеш показывает самую лучшую игру в Торонто. «Перед стартом в Торонто я считал его джокером, — отметил «СЭ» Томашевский. — Потому что не до конца понимаю, как он играет. Гукеш — игрок нового поколения. Он гораздо меньше, чем зрелые топ-шахматисты, полагается на общее соображение. Неважно, в дебюте, миттельшпиле или эндшпиле. Индиец гораздо более конкретный, и расчет служит основным инструментом его игры. Когда у него все срастается, это производит фантастическое впечатление. Когда нет — он играет ниже своих возможностей».

В Торонто у Гукеша все сошлось. А если 17-й чемпион мира Дин Лижэнь не придет в себя до начала матча, который запланирован на этот год, то вскоре мы увидим возвращение шахматной короны в Индию. Отметим, что пока самыми молодыми чемпионами мира являются Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ») и Магнус Карлсен, обоим было по 22 года. Анатолий Карпов и Михаил Таль стали шахматными королями в 23, Владимир Крамник и Эмануил Ласкер — в 25, остальные чемпионы — в более зрелом возрасте.

Непомнящий же не смог в третий раз подряд отобраться на матч, но заслуживает самых теплых слов за этот турнир. Ян прибавил сразу 12 пунктов и идет на четвертой позиции в Live-рейтинге. Он стал единственным, кто не проиграл в Торонто ни одной партии (как минимум трижды пройдя по самому краю). Классно перекатал Видита и Фируджу. С показателем «+3» можно было легко рассчитывать на победу, но в этот раз мы увидели какую-то феноменальную конкуренцию. А развязка по драматургии едва уступала Лондону-2013, когда лидеры Магнус Карлсен и Владимир Крамник синхронно оступились в последнем туре, но по дополнительным показателям первым стал норвежец.

Тань Чжунъи выиграла турнир претенденток-2024. Фото FIDE

Победу в женском турнире праздновала 16-я чемпионка мира Тань Чжунъи (9 очков из 14). В последнем туре китаянку устраивала ничья, и она довольно легко этого добилась, сыграв с позиции силы с Анной Музычук. Хампи Конеру обыграла Лэй Тинцзе и вошла в дележ второго места. Также поделивших второе место догнала Рамешбабу Вайшали (в первом круге набрала всего 2,5 очка из 7), оказавшаяся сильнее Екатерины Лагно. Вничью сыграли Александра Горячкина против Нюргул Салимовой.

Теперь Тань Чжунъи предстоит матч за звание чемпионки мира против Цзюй Вэньцзюнь. Россиянки, увы, не оправдали статус фавориток турнира. Горячкина финишировал на пятом месте, Лагно — на шестом.

Турнир претендентов 2024

Итоговое положение

Мужчины

1. Гукеш Доммараджу — 9 из 14; 2-4. Ян Непомнящий, Хикару Накамура, Фабиано Каруана — по 8,5; 5. Рамешбабу Прагнанандха — 7; 6. Сантош Видит — 6; 7. Алиреза Фируджа — 5; 8. Ниджат Абасов — 3,5.

Женщины

1. Тань Чжунъи — 9 из 14; 2-4. Хампи Конеру, Лэй Тинцзе, Рамешбабу Вайшали — по 7,5; 5. Александра Горячкина — 7; 6. Екатерина Лагно — 6,5; 7-8. Наргюл Салимова, Анна Музычук — по 5,5.