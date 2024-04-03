«Непомнящий заинтересован в развитии социального капитала страны. Он очень любит Россию». Интервью менеджера Яна

Зоя Арнацкая — о создании myChess и третьей попытке гроссмейстера побороться за корону.

Отечественный аналог шахматной платформы Chess.com — myChess — был запущен в России в конце марта. За проектом, который позволит отечественным шахматистам играть онлайн в рамках собственной экосистемы, стоит менеджер Яна Непомнящего Зоя Арнацкая. В интервью «СЭ» она рассказала о больших планах платформы в сфере античиттинга (с привлечением экспертизы Владимира Крамника) и состоянии Непомящего перед третьим турниром претендентов в карьере.

«У наших пользователей будет не только возможность сыграть с Ботвинником, но и учиться у него»

— Помните определенный день или момент, когда вам пришла идея создать myChess?

— Идея родилась в декабре 2021 года. Тогда мы не рассматривали это как альтернативу Chess.com и Lichess. По задумке это была шахматная экосистема из семи уровней. Начиная от поиска молодых российских шахматных талантов и развития IT-специалистов, заканчивая адресной поддержкой сильнейших гроссмейстеров. Прекрасно понимали, что нам нужна онлайн-платформа, где был бы крутой VR и крутой античитинг. Все остальное уже было у наших коллег, а повторяться не вижу смысла.

— Правильно я понимаю, что сейчас команда платформы только формируется и вы находитесь в поисках IT-специалистов?

— Нет, все сотрудники уже найдены. Более того, у нас столько заявок, что мы предоставляем резерв специалистов для развития искусственного интеллекта (ИИ) в другие проекты. За 2,5 года мы просмотрели очень много талантливых кадров со всех регионов России в разных IT-направлениях.

Подчеркну, что мы работаем исключительно с российским программным оборудованием, и релиз myChess, который мы видим сейчас, это только 15% от наших возможностей. Им мы можем закрыть минимум, чтобы в первую очередь помочь регионам России с возможностью проводить шахматные турниры онлайн. Постепенно мы будем открывать новые возможности платформы.

Скриншот из приложения myChess.

— Если говорить про поддержку молодых шахматистов, то, кроме участия в чемпионатах мира, их родителям приходится самим оплачивать все поездки. Вы готовы помогать нашим главным талантам?

— Последние два года мы уже помогали нашим сильнейшим молодым шахматистам с оформлением виз, а также с открытием банковских счетов, в том числе в Казахстане, для получения призовых в международных турнирах. У нас был такой опыт, и мы им с удовольствием делились.

Что касается более глобальной системы поддержки, то на ближайшие два года мы берем в нее 60 шахматистов, разделенных на три сегмента. Первый — это топ-20 российских юниоров в рейтинге ФИДЕ и ФШР. Вторые — это топ-20 из малых городов и сел, численностью до 200 тысяч, которых мы начинаем набирать через их успехи в офлайн- и онлайн-турнирах. Третьи — это 20 ребят, которые будут отбираться через турниры непосредственно на myChess. Нам важно охватить таланты со всей страны, с чем очень поможет платформа. И мне очень приятно, что региональные федерации сами к нам обращаются и просят обратить внимание на своих подопечных. Мы их об этом не просили. Это говорит о том, что создатели myChess открыты для диалога со всеми заинтересованными сторонами.

— Давайте рассмотрим поддержку на конкретном примере. То есть чемпион мира (U-12) Артем Усков, здорово проявивший себя на «Аэрофлот Опен», уже в вашей программе помощи?

— Да, Артем и ребята его уровня (это наша первая категория) смогут получить от нас стипендию на два года с покрытием расходов на участие в турнирах за пределами России. Второй момент — мы готовы предоставить шахматистам занятия с сильнейшими тренерами в их сегменте. Детали будем обсуждать в мае, после окончания турнира претендентов-2024.

Если посмотреть на чемпионов мира, то с 1930-х до начала 2000-х ими были в основном российские игроки. А кто появился после Крамника? Мы не говорим, что что-то сделано плохо. Просто сейчас время перемен, а шахматы — прекрасный инструмент для развития интеллектуального капитала.

— Давайте вернемся к myChess как онлайн-платформе. На что бы вы посоветовали обратить особое внимание потенциальным пользователям?

— Во-первых, у нас будут созданы аватары топ-100 сильнейших шахматистов мира в истории. Будут оцифрованы все партии, например, Ботвинника, и у пользователей будет не только возможность сыграть с Михаилом Моисеевичем, но и учиться у него. Во-вторых, мы постараемся разработать универсальную и эффективную систему античиттинга с использованием ИИ. На сегодняшний день эту проблему не смогли решить в Chess.com, имея поддержку одной из крупнейших компаний мира Amazon. Мы проговаривали это с ФИДЕ и получили ответ, что это будет иметь абсолютную ценность. И все это будет создано в России, на нашем софте и нашими специалистами.

— С точки зрения античитерства, вели ли вы консультации с главным борцом с читерами в онлайн-шахматах Владимиром Крамником?

— У нас есть математическая модель, система подкрепления, комментарии Владимира Борисовича [Крамника]. Он находится в плотном контакте с нашими математиками, периодически дает им сложные задачки на исполнение. Безусловно, это приятно, когда чемпион мира и человек, который детально разобрался в нюансах онлайн-игры, делится с нами экспертизой и говорит, что надо улучшить.

Фото из личного архива

«Человек, который написал и выпустил текст с критикой ФШР, больше не работает с нами»

— Будут ли на платформе призовые турниры по аналогии с Chess.com и Lichess.org?

— Да, безусловно. Причем они будут не только для гроссмейстеров, сильных шахматистов. Но будет еще и женская, и детская, и корпоративная лиги. Чем больше сегментов, тем лучше. Мы за максимально широкое вовлечение людей в шахматы. Кстати, первый турнир с призовым фондом состоится уже 3 апреля.

— Иностранцы смогут участвовать в этих турнирах?

— Изначально наша платформа предполагает участие стран БРИКС, ближнего СНГ. На будущее — другие страны Европы и мира. Вопрос — насколько они сами захотят участвовать, но мы максимально открыты.

— Ведется ли поиск крупного спонсора, или вы рассматриваете это больше как благотворительный проект?

— Надо понимать, что в шахматах нет ни одной успешной бизнес-модели. Это вид спорта, который держится за счет меценатов. Как офлайн, так и онлайн. Например, у того же Lichess ни один модуль не может использоваться под монетизацию. Там нет донатов и поддержки сильнейших. Поэтому копировать их не было никакого смысла. Мы все базово делали с нуля. В таком случае, безусловно, нам важна поддержка спонсоров, в том числе из госсегмента, которые заинтересованы в развитии ИИ и IT-кадров для России. Приятно, что шахматы являются стыковочной историей для них.

— В пресс-релизе сказано, что на платформе будет проходить обучение. Могли бы рассказать о его формате, преподавателях, возможных условиях?

— Понятно, что можно сделать что-то схожее с Chess.com в плане решения задач за усечённый период времени. Или сделать цикл лекций от именитых тренеров или топ-шахматистов, которые будут доступны на платформе. Бесплатных или за небольшую сумму. Но даст ли это какой-то новый эффект? Шахматного контента и так довольно много. А если мы делаем ставку на ИИ и VR, то почему бы не сделать так, чтобы Ботвинник или Таль обучали заинтересованных людей шахматам. Мы ходим сделать уклон именно в этом направлении.

— Поддерживает ли ваш проект Федерация шахмат России (ФШР)?

— Подчеркну, что мы ко всем относимся очень уважительно, готовы со всеми работать. Мы на связи с ФИДЕ, с региональными федерациями. С ФШР у нас тоже нет никаких обид или недопониманий. Готовы услышать все позиции и сделать релевантный проект. Мы про Россию и тот софт, который будет максимально всем полезен.

— Думаю, у многих, кто следит за шахматами, есть ощущение, что у вас с ФШР есть недопонимание после матча в Астане.

— Если это надо озвучить, то никаких проблем. Вы говорите про письмо, которое появилось в адрес президента ФШР Андрея Филатова на сайте Nepoteam. Тот человек, который это написал и выпустил, больше не работает с нами. Ни я, ни Ян не имели никакого отношения к этим словам. На будущее мы сделаем все возможное, чтобы никто, кроме нас двоих, не мог выпускать никакие официальные заявления от имени команды Непомнящего.

— Несколько лет назад Ян Непомнящий признавался, что ему было бы интересно создать свою онлайн-платформу. Насколько активно он принимал участие в разработке?

— Ян не имеет отношения к платформе напрямую, а является одним из экспертов, который дает всем обратную связь. С точки зрения того, какой функционал должен быть на платформе, чтобы он был максимально полным, в том числе для элитных игроков.

— Непомнящий готов стать лицом платформы?

— Думаю, что у нас будет несколько амбассадоров. В возрастной категории 30-40 лучше всего подходит Ян, 20-30 — Андрей Есипенко, 10-20 — уже упомянутый вами Артем Усков. Мы максимально за сегментирование аудитории, за поддержку сильнейших. Понятно, что Непомнящий на сегодняшний день априори сильнейший шахматист России. Его результаты позволяют ему задавать долгую динамику. Нам это ценно, но важна и преемственность.

«Если бы Ян не отошел от поражения в Астане, то больше не играл бы в шахматы»

— Расскажите про ваш шахматный путь. Было ли у вас желание стать профессиональным игроком, и как вы начали работать с Непомнящим?

— С Яном и Магнусом [Карлсеном] я знакома с детских шахмат. Достаточно быстро я выиграла несколько первенств России по своему возрасту, участвовала в чемпионатах мира. Но это было очень давно. Ближе к поступлению в вуз я сконцентрировалась на математике и физике, а затем и управлении. У меня три сильных классических образования в рамках госуправления. С Яном мы давно поддерживали связь, а в конце 2021 года он попросил меня помочь с менеджерскими функциями. Решили попробовать. Спустя полгода Ян выиграл турнир претендентов-2022 в Мадриде и вновь отобрался на матч за корону. С того момента мы стали рассматривать наше сотрудничество как более глобальный проект. А именно — открытие школы имени Яна, платформу myChess и, как следствие, поддержку социального капитала и сильнейших людей России. До этого я много работала именно по направлению развития талантов, и сотрудничество с Яном для меня это идеальный кейс.

Мне очень интересны такие люди, как Непомнящий, которые помимо собственного развития заинтересованы в развитии социального капитала. Он очень любит Россию и неоднократно об этом говорил. В 2023 году мы вместе посетили ряд регионов страны с поддержкой детских шахмат. Ян помогает и по организации турниров, и по адресной поддержке ребят, не имеющих полного пакета возможностей развиваться быстро и качественно, особенно из регионов.

Зоя Арнацкая на сеансе одновременной игры. Фото из личного архива

— И не афиширует это?

— Никак не афиширует. Объясню почему. С апреля прошлого года у многих сложилось впечатление, что Ян занимается бизнесом и ориентирован на сторонние проекты. Могу всем ответить, что это не так. Бизнес в нашей команде исключительно на мне. У нас четкое разделение обязанностей. Непомнящий — действующий игрок, который борется за шахматную корону и сконцентрирован на этом.

— Если бы Ян не появился в тот момент с предложением, то был бы myChess?

— Думаю, что нет. Тогда я интересовалась шахматами, но не настолько, чтобы посвятить им почти все свое время. Хотя в составе сборной Сбера я выигрывала корпоративный чемпионат Европы, имела относительно высокий рейтинг на Chess.com. Но сейчас это нерелевантно. Чтобы сильно играть в шахматы, надо заниматься ими постоянно.

— Вы также владеете шахматным клубом Chess Club Moscow, который достался вам от главы World Chess Ильи Мерензона. Расскажите эту историю?

— Да, Илья уехал из России в феврале 2021 года, и почти полгода клуб не работал. Он не знал, кому его передать. Когда мы вызвались подхватить эту историю, то долго не понимали, что с этим делать. Тут были и сборы гроссмейстеров, и музыкальные вечера. Но теперь мы определились, что шахматный клуб, — это часть нашей экосистемы, который позволяет проводить турниры myChess офлайн. Объединять онлайн и офлайн, чтобы у наших шахмат был выход в фиджитал. Кстати, мы тесно сотрудничаем с «Играми будущего», поэтому, вероятно, шахматы пополнят эти соревнования совсем скоро.

Зоя Арнацкая. Фото из личного архива

— Как тяжело вы лично переживали поражение Яна в Астане?

— Если честно, то несколько месяцев я находилась в шоковом состоянии. Но летом 2023-го начались наши поездки по России, развитие myChess, которое показало, что в нас верят много неравнодушных людей. Поэтому мы не можем опустить руки.

— Тяжело ли сейчас искать спонсоров для лучшего шахматиста России?

— Мы благодарны Норникелю за адресную поддержку Яна, но многие вещи закрываются мной лично, моими друзьями. Это все возникает мгновенно.

— Даете ли вы советы Яну по формированию команды, составлению календаря, проведению сборов?

— В спортивную часть я не лезу, только если он сам попросит дружеский совет. Спонсорские и операционные обязательства пока на мне.

— Вы летите с ним в Торонто?

— Нет. Повторюсь, у нас дружеское разделение обязанностей. В рамках клуба будем проводить трансляции, поддерживать Яна и наших девушек (Александру Горячкину и Екатерину Лагно) из Москвы. С ним же полетят люди, которые помогут ему по шахматной части.

— Команда будет не такой большой, как в Астане?

— Нет, конечно. Была важна подготовительная работа. Весь период с ним были специалисты по спорту, по здоровью, по шахматам, которые были ему полезны.

— Слышали мнение, что Яну в матче с Дин Лижэнем могло помешать большое количество родственников...

— Слышала, но не думаю, что это ключевой момент. Хотя, возможно, это один из факторов. Чем меньше людей рядом, тем лучше. Не стоит распыляться в столь ответственный момент. Но у Яна большой опыт, когда он четко понимает, кто нужен рядом и зачем. Мы этот опыт учли.

— В каком состоянии Ян отправляется в Канаду? На ваш взгляд, он смог полностью отойти от событий апреля прошлого года?

— Если бы он не отошел, то больше не играл бы в шахматы. Есть хорошая фраза, что в этой жизни мы покупаем опыт. Ян свой опыт купил сполна, и мне импонирует его человеческое отношение к этой истории. Все от нас ждут результата. Спонсоры, партнеры, шахматисты по всей России. Все хотят увидеть его третью попытку, чтобы завоевать корону. Поэтому мы не готовы к каким-то конфронтациям во время турнира претендентов-2024.