Звезду эстонского керлинга дисквалифицировали за игру в России. Драма Михаила Власова

Участие в турнире в Светлогорске стоило спортсмену из Прибалтики очень дорого.

Как известно, сейчас в Европе во многих странах не только стараются не пускать к себе спортсменов из России, но и запрещают своим атлетам выступать в нашей стране под угрозами отстранений и дисквалификаций. Тех же, кто все-таки решается идти против системы, жестко карают — как это случилось с многократным чемпионом Эстонии по керлингу Михаилом Власовым, единственной виной которого стала поездка на традиционный международный турнир в Светлогорск.

Жесткое наказание за участие

«На внеочередном заседании правления Эстонской федерации керлинга было решено приостановить право члена сборной страны Михаила Власова представлять Эстонию на международной арене. Также он не может участвовать в местных соревнованиях и в тренировочных программах, финансируемых Союзом керлинга Эстонии до конца сезона-2023/24. Любое участие в соревнованиях в России и Белоруссии запрещено до тех пор, пока продолжается война на Украине», — приводит РИА Новости сообщение эстонского портала государственного телерадиовещания ERR.

Так что конкретно вменяется в вину керлингисту? Дело в том, что Михаил принял участие в соревнованиях Кубок Калининградской области MedExpert Curling Cup 2023 с 24 по 27 августа. Власов — не новичок на этих состязаниях, он вообще частенько раньше играл в нашей стране, отмечаясь призовыми местами на турнирах. Сейчас же он выступал в составе интернациональной команды «Белоруссия — Эстония» со скипом Владимиром Яковлевым. Кстати, среди участников помимо большого количества команд из России также были замечены итальянцы и даже бразильцы. Команда Яковлева с Власовым в составе одержала три победы в пяти матчах и расположилась в середине турнирной таблице.

Вроде бы ничего криминального, но это если не учитывать отношение эстонских спортивных (и не только) властей к стартам в России. По возвращению домой Михаила ждало разбирательство, тем более, по сведениям эстонских СМИ, керлингист заявлял, что отправился на лечение, а не играть. Михаил каяться не стал, за что был очень жестко наказан практически полным отлучением от керлинга на целый сезон.

Фото Global Look Press

Многократный чемпион Эстонии

При этом эстонцы не пожалели одну из своих главных звезд, ведь Михаил на протяжении уже многих лет является одним из лучших керлингистов страны. Долгое время он был скипом, несколько лет назад «отступил» на позицию третьего номера в пользу Эдуарда Вельцмана, затем вновь стал скипом. Как бы то ни было, «команда Вельцмана» при непосредственном участии Михаила выиграла четыре мужских чемпионата Эстонии подряд с 2020 по 2023 год. Кроме того, Власов — двукратный (2022, 2023) вице-чемпион Эстонии в соревнованиях смешанных пар.

«Постыдное решение эстонской федерации. Спортсмен действительно приезжал в Калининград. Это была для него традиция. Он уже много лет туда ездил, участвовал в товарищеских матчах в интернациональной команде. И эстонской федерации сейчас просто стыдно должно быть. Сама эстонская федерация особыми успехами не может хвалиться и должна ценить каждого спортсмена, которых у них немного. Поэтому обидное и непонятно политически мотивированное решение. Участие в турнире в Калининграде не противоречит никаким законам Эстонии», — заявил федеральному спортивному телеканалу президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Как бы то ни было, очевидно, что в нынешней ситуации Власову даже после отбытия дисквалификации соревноваться в России больше не дадут. А значит, ему надо либо менять спортивное гражданство, либо смириться с такими ограничениями. При этом он далеко не первый иностранец, пострадавший за игру в нашей стране. В частности, польскую волейболистку «Локомотива» из Калинградской области Мальвину Смаржек не просто перестали привлекать в сборную, а еще и затравили в родной стране, что привело не только к отъезду из России, но и психическому расстройству спортсменки. Запрет на игру за сборную после перехода в российские клубы получили баскетболисты Йонас Йеребко (Швеция) и Томас Эртель (Франция), причем без последнего трехцветные успели провалиться на ЧМ-2023. Отстранение от сборной и угрозы в соцсетях получил за переезд в КХЛ чешский хоккеист Либор Шулак. В футболе поляки за игру РПЛ отлучили от сборной Мацея Рыбуса. Однако фактически полное отстранение от соревнований за игру в России — это эстонское ноу-хау.