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Допинг

Сегодня, 15:00

Американцы снова истерят из-за «русского допинга». Когда они займутся своими нарушениями?

Американское информационное агентство обвиняет российский спорт в недостаточных проверках на допинг
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Трэвис Тайгарт и Евгений Рылов
Трэвис Тайгарт и Евгений Рылов.
Фото Getty Images, Global Look Press
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Борцы за чистый спорт заявляют, что МОК недооценивает проблемы с тестированием атлетов из России.

Американское информационное агентство AP опубликовало новую серию нападок на российский спорт, связанную с допинговой тематикой. На сей раз поводом стали заявления МОК об отсутствии проблем с тестированием среди потенциальных кандидатов на поездку на Олимпиаду российского происхождения. Ранее сторонники недопуска наших атлетов на Игры-2024 неоднократно утверждали, что в период санкций антидопинговый контроль российского спорта якобы сильно ослаб. И вот теперь хейтеры пытаются привести новые аргументы со ссылками на данные РУСАДА. Без комментариев давнего русофоба, главы USADA Трэвиса Тайгарта тоже не обошлось.

Пощечина чистым спортсменам?

Некоторые данные из релиза МОК, посвященного частичному допуску нейтральных атлетов из России и Белоруссии в Пекин-2024, действительно выглядят странно. Так через пять дней после его публикации олимпийское ведомство вдруг снизило число квот, уже гарантированных россиянам, с восьми до шести. Хотя все мы знаем, что на самом деле их по факту уже больше двадцати. По поводу допинг-контроля ведомство Томаса Баха проинформировало спортивное сообщество, что в 2023 году Международное агентство по тестированию (ITA) организовало более 400 внесоревновательных тестов россиян, а по линии РУСАДА проведено около 10 500 тестов. Это делает наших атлетов одними из самых проверяемых в мире. И полностью опровергает тезис о погружении российского спорта в «неконтролируемую зону» из-за отсутствия на международных соревнованиях.

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Однако в AP считают, что олимпийские чиновники манипулируют цифрами, поскольку главные звезды российского спорта в данный момент якобы сдают в два-три раза меньше проб, чем их американские коллеги. Этот вывод основан на открытых данных РУСАДА, согласно которым лидеры мужской сборной России по плаванию Евгений Рылов и Климент Колесников в прошлом году тестировались лишь дважды. Звезду женского плавания Евгению Чикунову проверяли трижды, фехтовальщиков Павла Сухова и Никиту Глазкова — всего по одному разу, а гимнастов — олимпийских чемпионов — девять раз на пятерых. «Те стандарты, которые применяются сейчас к россиянам, — это пощечина чистым спортсменам», — резюмирует глава USADA Трэвис Тайгарт, заявляя, что атлеты топ-уровня должны проходить минимум пять внесоревновательных проверок в год.

Первым делом здесь нужно заметить, что никто из перечисленных американцами «подозрительных» атлетов в парижскую заявку, скорее всего, не попадет. Из-за драконовских критериев допуска большая часть лидеров нашей сборной либо не соответствует незаконным ограничениям, либо сама отказывается от прохождения унизительных проверок. Тем не менее новая серия обвинений в проблемах россиян с антидопингом, замешанная на обязательном напоминании до восьмилетней дисквалификации РУСАДА и о «государственной системе поддержке нарушений» (официальных доказательств этому нет, но тезис активно используется в том же релизе МОК) — все это требует рассказа о том, как АР манипулирует фактами.

Трэвис Тайгарт
Трэвис Тайгарт.
Фото Global Look Press

Голословно обвинять — намного проще

В мае этого года похожий скандал возник из-за тестирования наших лыжников. Представитель Антидопингового агентства Норвегии Гейр Холден возмущался, что в 2022 году лидера российской сборной Александра Большунова проверили всего четыре раза. Правда, быстро выяснилось, что это лишь данные РУСАДА, а все ведущие спортсмены России входят в международный пул. Их тестированием занимаются международные федерации и ITA. Как мы видим из релиза МОК — достаточно активно, несмотря на нынешние сложности с логистикой.

Обвинять кого-то со ссылкой на неполные данные — в высшей степени странно. Особенно когда это делает иностранное антидопинговое агентство. А USADA предоставило в распоряжение AP непонятно откуда взявшиеся данные о том, что «около 76 процентов из 360 российских спортсменов, входящих в десятку лучших в своих летних видах спорта, прошли два или меньше тестов в год». Понятно, что на Западе сейчас политически выгодно поддерживать миф, что российский спорт был и остается центром «допингового ада». Однако любому бреду есть предел. Одно дело — рассуждать теоретически-политически, а другое — оперировать цифрами, взятыми с полотка.

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«ВАДА по-прежнему скептически настроено, когда дело касается России, — взяло AP комментарий у представителя ВАДА Джеймса Фицджеральда. — Мы должны сохранять бдительность и гарантировать, что ни одно нарушение не останется незамеченным. Все надлежащие проверки должны быть проведены до Игр в Париже». Тем не менее это хотя бы не параноидальные подозрения, а конструктивное предложение. До Олимпиады еще больше полугода. Можно успеть протестировать каждого российского претендента хоть двадцать раз. Если подозреваете — проверяйте. Никто атлетов не прячет, все, кто находится в международном пуле, продолжают заполнять систему АДАМС — даже те, кто не имеет теоретического шанса получить нейтральный статус. Другой вопрос, что голословно обвинять — намного проще и выгоднее.

В американском спорте множество собственных допинговых проблем. Накануне Олимпиады в Париже USADA предстоит обеспечить чистоту более чем 600 атлетов (а с учетом кандидатов — нескольких тысяч). Многие из них сейчас находятся в системах профессиональных лиг и студенческого спорта, где не действует Кодекс ВАДА. Кстати, это не менее серьезный повод для подозрений, чем мнимое сокращение интенсивности тестирования россиян. И было бы неплохо, чтобы Трэвис Тайгарт не считал «пощечины чистым спортсменам», а подумал бы над тем, как оградить олимпийские старты от многочисленных американских допингистов.

Олимпиада
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