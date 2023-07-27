Украинская саблистка Харлан отказалась жать руку россиянке Смирновой — по правилам ее могут дисквалифицировать

Украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира-2023 в Милане (Италия).

Перед боем соперницы поприветствовали друг друга касанием сабель. После завершения поединка Смирнова предложила Харлан рукопожатие, но украинка в ответ протянула саблю в сторону россиянки и не согласилась пожать ей руку.

Харлан победила Смирнову со счетом 15-7 и вышла в 1/16 финала в женской одиночной сабле.

После поединка Смирнова осталась на дорожке, затем к ней вышли судьи. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация.