МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида. Что об этом известно?

Призер Олимпийских игр и медалистка ЧМ выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск российских фехтовальщиков, призеров Олимпиады и чемпионата мира Сергея и Виолетту Бида, которые в нынешнем году переехали в США. В базе розыска МВД говорится, что спортсмены разыскиваются по статье УК РФ, но какой именно, не указано. Летом супруги Бида, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.

Отъезд и право на выступления

Напомним, что целый ряд членов сборной России по фехтованию в 2022 и 2023 годах переехали из России в США. Речь идет о Сергее и Виолетте Бида (в девичестве — Хряпина), Константине Лоханове и Олеге Кынше. Изначально предполагалось, что спортсмены займутся тренерской деятельностью, но в апреле они добились права участвовать во внутренних стартах. Совет директоров Федерации фехтования США проголосовал за то, чтобы разрешить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях при условии, что они соответствуют требованиям.

Первое и одно из самых основных из них — это отсутствие официальных представителей России и Белоруссии в местах проведения турниров, а также какой-либо национальной символики этих стран, включая форму, аксессуары, сумки со снаряжением и прочие. Кроме того, спортсмены либо не должны иметь лицензию Международной федерации фехтования с указанием российского или белорусского гражданства в течение предыдущих трех лет (если только они официально не получили разрешение FIE на смену спортивного гражданства), либо они не участвовали в соревнованиях по данному виду спорта в США в прошлом году и отказались от поддержки ситуации на Украине, сделав соответствующее заявление.

«USA Fencing продолжает поддерживать Украину и ее народ, поскольку они защищают себя от действий со стороны России и Белоруссии. В то же время мы понимаем, что есть фехтовальщики, которые могут быть русскими или белорусами, проживать в Соединенных Штатах и вносить позитивный вклад в американское фехтовальное сообщество. До тех пор пока они осуждают действия России и Белоруссии и не демонстрируют никаких физических проявлений российской или белорусской принадлежности в пределах места проведения, этим лицам разрешается вернуться на соревнования по фехтованию в США», — говорится в заявлении.

Получив «зеленый свет», наши спортсмены приняли участие в Открытом чемпионате США, который завершился в начале июля. Сергей Бида завоевал золотую медаль в командном турнире в составе Академии мастеров фехтования в США (один из крупнейших частных центров страны открыт эмигрировавшими россиянами — супругами Ириной и Игорем Чирашня), а Лоханов занял первое место в своей категории саблистов. После церемонии награждения он также сфотографировался с украинским спортсменом Дарием Лукашенко, также принимавшим участие в турнире.

Сергей Бида. Фото Global Look Press

После окончания чемпионата США от должности старшего тренера мужской команды российских шпажистов руководством Федерации фехтования России был освобожден Александр Глазунов.

«Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов уволил меня. Видимо, это связано с отъездом Биды и Храпиной в США, — говорил РИА «Новости» Глазунов. — Не знаю, почему я несу за это ответственность. Я не был в курсе их поездки. Видимо, они взяли билеты в один конец. С самими ребятами я на эту тему не общался, да и они со мной не связывались. Честно говоря, я не хочу в этом разбираться».

В заявлении федерации отмечалось, что Глазунова сняли с должности из-за «бегства его спортсменов в США без согласования». Его место занял Василий Скорневский. Отдельно отмечалось, что Бида остается действующим офицером Росгвардии, а Храпина — военнослужащей. Спустя пять месяцев стало известно, что супруги объявлены в розыск по уголовной статье.

Отметим, что Сергей Бида — заслуженный мастер спорта России, который завоевал серебро в составе национальной сборной на Олимпийских играх в Токио в командном турнире. Еще в августе 2022 года он выигрывал золото спартакиады в Москве. Виолетта Храпина — серебряный призер чемпионата мира 2019 года, личным тренером которой являлся Глазунов.

Сергей Бида (слева). Фото Global Look Press

Тотальный бан

Для большинства фехтовальщиков, проживающих в России, основная часть международных турниров по-прежнему закрыта. Из-за их принадлежности к спортклубам ЦСКА и «Динамо» организаторы не одобряют их заявки. Напомним, как развивалась ситуация: 10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Однако уже 28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Поэтому на международных турнирах если и появляются наши представители, что в усеченном составе и без основных звезд. Так, на личном чемпионате Европы-2023 в Болгарии под нейтральным флагом стартовали четыре россиянина. Впрочем, из-за отсутствия лидеров наград это не принесло. На чемпионат мира-2023 в Милане заявилось семеро россиян. Среди них шпажистки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, саблистки Алена Лисина и Анна Смирнова, рапиристка Лейла Пириева и шпажисты Вадим Анохин и Артем Саркисян.

Смирнова тогда пережила не самый приятный момент в карьере. Украинская олимпийская чемпионка Ольга Харлан (после выигранного поединка) вместо рукопожатия чуть не зарубила саблей соперницу из России, за что ожидаемо получила черную карточку и дисквалификацию.