«Необходимо проявлять чуткость». МОК требует пересмотра правил после инцидента с Харлан

Украинцы развернули кампанию в защиту своей фехтовальщицы, отказавшейся жать руку россиянке на чемпионате мира.

Украинская сторона ожидаемо начала мощную пиар-компанию по героизации своей звездной фехтовальщицы Ольги Харлан, которая в четверг устроила скандал на чемпионате мира в Милане. Олимпийская чемпионка место рукопожатия чуть не зарубила саблей соперницу из России Анну Смирнову, за что ожидаемо получила черную карточку и дисквалификацию. С красивыми объяснениями этой некрасивой истории выступила сама 32-летняя украинка, а также все причастные функционеры. На Смирнову обрушился невиданный хейт в социальный сетях. Однако МОК не стал защищать россиянку, действовавшую в рамках правил, а решил поддержать нарушительницу. «Мы призываем международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами», — говорится в заявлении олимпийских чиновников из Лозанны.

Не могла сдержать крик

Напомню, что инцидент произошел после окончания поединка первого раунда женских соревнований в личной сабле, в котором титулованная украинка уверенно победила 23-летнюю россиянку (10-й номер национального рейтинга) со счетом 15:7. Эта встреча стала первой для россиян и украинцев в фехтовании с весны 2022 года и стала возможной благодаря принятому накануне решению минспорта Украины об отмене бойкота подобных соревнований. Однако спортивной стороной дело, увы, не ограничилось. Украинская федерация фехтования запретила своим атлетам «проявлять солидарность с так называемыми нейтральными спортсменам». И Харлан, ранее неоднократно выступавшая с политическими заявлениями, трактовала это как совет нарушить правила.

Согласно регламенту FIE, поединок не считается завершенным, пока соперники не поприветствуют друг друга салютом и рукопожатием. После последнего засчитанного удара Смирнова сняла маску и направилась к Харлан, однако наткнулась на выставленное оружие. Ольга отругала соперницу за ее маневр, и покинула дорожку. «Мне не хотелось пожимать руку этой спортсменке, и я действовала исходя из своих чувств», — объяснила свой поступок украинка. Судьи не были готовы к такому развитию событий. В итоге Анна провела на дорожке 50 минут, ожидая, пока украинка вернется, и завершит все формальности. Но этого так и не произошло.

Судьи отклонили протест российской стороны и оставили результат поединка в силе. Однако затем, когда Харлан уже начала готовиться к следующей встрече с болгаркой Йоаной Илиевой, появилось решение FIE о снятии украинки за неспортивное поведение. Теперь ей грозит двухмесячная дисквалификация. «Когда услышала, что меня хотят исключить из соревнований и дисквалифицировать, и даже дать черную карточку, конечно, это было очень обидно. Я чувствовала такую боль, что не могла сдержать крик», — поделилась Ольга. Хотя для опытной спортсменки в высшей степени странно нарушать правила «исходя из своих чувств» и надеяться, что это сойдет с рук.

Анна Смирнова. Фото AFP

Кто же устроил провокацию?

После того, как вокруг поступка и дисквалификации Харлан поднялся скандал, на Анну Смирнову обрушилась волна хейта. Украинские болельщики обвинили россиянку в том, что та якобы из дурных побуждений заострила внимание судей на действиях Ольги, когда не проглотила обиду, а экстремально долго оставалась на дорожке в ожидании рукопожатия. Кроме того, нашлись частные фото Смирновой с братом, одетым в военную форму. И это дало основания утверждать, что наша спортсменка может положительно относиться к СВО, а значит не проходит под критерии МОК и не имела права выступать на чемпионате мира.

Высказались и многочисленные украинские чиновники. Если в крантце, то их позиция сводится к следующему. Олимпийский чемпион по борьбе и политик Жан Беленюк уверяет, что между Ольгой и руководством международной федерации было заранее согласовано отсутствие рукопожатия после поединка. А министр спорта Украины Вадим Гутцайт вообще винит в случившемся Смирнову. «Она устроила провокацию, долгое время держала руку, ждала. Есть случаи, когда встречаются спортсмены из Израиля и арабского мира: они не жмут руку, ударяют по клинку и расходятся. Здесь мы увидели, что она спровоцировала Ольгу», — заявил олимпийский чемпион и бывший фехтовальщик.

«Ольга не протянула руку для рукопожатия, предложила оружие нейтральной девочке, но та отказалась, оставаясь на площадке, после чего они обратились к FIE с протестом, — изложила свое видение главный тренер сборной Украины Наталья Конрад. — Нам предоставили два варианта решения проблемы: либо пожать руку, либо быть дисквалифицированными. Мы, конечно, пытались объяснить, что это нестандартная ситуация, и должны существовать другие способы разрешения этой проблемы. Однако я считаю, что на нас оказывалось очень сильное давление от представителей соседней страны, и это существенно повлияло на результат».

«Судья, непосредственно работавший на этом поединке, не дал черную карточку, не дисквалифицировал ее, — мотивировал протест украинской стороны президент ФФУ Михаил Ильяшев. — Это уже потом начались «подковерные игры», эта дисквалификация появилась после того, как определилась следующая соперница Харлан, даже был назначен судья на этот поединок. Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится за несколько дней. Но уже речи о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти».

Ольга Харлан и Анна Смирнова после поединка. Фото AFP

Организаторы полностью соблюдали законы

В России позиция в отношении выходки Харлан однозначная — спортсменка намеренно нарушила правила, и должна быть дисквалифицирована. «Отстранение Харлан — абсолютно верное решение, поскольку в фехтовании действуют совершенно четкие правила, по которым ты обязан пожать руку сопернику после боя, — заявил RТ олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова. — Если человек этого не сделал, судья возвращает его и требует повторить процедуру. Когда правило нарушается в первый раз, выносится предупреждение, далее — штраф. Если что-то произошло до дорожки — в виде уколов, если после — участника снимают с соревнований. В случае с украинкой организаторы полностью соблюдали законы».

Правда, есть мнение, что техническое поражение Ольге надо было засчитать уже в поединке со Смирновой, и тогда бы Анна прошла во второй круг. В итоге же выгоду получила следующая соперница Харлан болгарка Йоана Илиева, в итоге ставшая бронзовым призером. А победу в турнире второй год подряд отпраздновала японка Мисаки Эмура, которая в отсутствие звездных россиянок Софьи Великой, Софии Поздняковой и Яны Егорян стала лидером в женской сабле. Конкуренцию Эмуре могла составить разве что Харлан. Но Ольга выбрала другой путь.

Самое удивительное: украинская спортсменка считает, что она не обязана соблюдать правила, а это правила должны измениться из-за ее прихоти. «Правила должны меняться, чтобы соответствовать изменяющемуся миру», — подчеркнула Харлан. Аналогичное требование выдвинула и украинская теннисистка Элина Свитолина, которая также практикуют отказ от рукопожатия с россиянками. «Мы не пожимаем руки российским и белорусским атлетам. Это наша позиция. Я призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение», — написала теннисистка в соцсетях.

Косвенно призвал федерации поменять правила с рукопожатием и МОК. Напомню, что ранее международный комитет уже пошел навстречу сторонникам БЛМ, отменив запрет на политические акции на Олимпиадах. И теперь это решение почти наверняка аукнется Томасу Баху в Париже в форме протестов экологических активистов. Если МОК начнет еще «проявлять чуткость» в вопросе нарушения правил по политическим причинам, это окончательно превратит Игры в арену идеологического противостояния. Космические рейтинги спортивному форуму в этом случае обеспечены. Вот только как подобное развитие событий вяжется с олимпийскими идеалами, которые, кажется, никто не отменял?