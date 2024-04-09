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Фигурное катание

9 апреля, 23:38

Загитова о номере на шоу Тутберидзе: «Смотрела уроки от наших сородичей-китайцев»

Руслан Минаев
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о номере на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое проходит в Санкт-Петербурге.

Фигуристка выступает под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов» режиссера Чжан Имоу.

«Я специально смотрела уроки от наших сородичей-китайцев, было довольно сложно, это нарабатывается путем тренировок, это тренируется и нарабатывается», — цитирует спортсменку РИА «Новости Спорт».

Ранее Загитова поделилась мнением о будущем фигурного катания в России.

21-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).

Источник: РИА
Фигурное катание
Алина Загитова
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