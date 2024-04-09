Загитова о номере на шоу Тутберидзе: «Смотрела уроки от наших сородичей-китайцев»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о номере на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое проходит в Санкт-Петербурге.

Фигуристка выступает под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов» режиссера Чжан Имоу.

«Я специально смотрела уроки от наших сородичей-китайцев, было довольно сложно, это нарабатывается путем тренировок, это тренируется и нарабатывается», — цитирует спортсменку РИА «Новости Спорт».

Ранее Загитова поделилась мнением о будущем фигурного катания в России.

21-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).