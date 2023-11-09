Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:04

Чемпионат России по прыжкам перенесли из Петербурга из-за концерта Павла Воли

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов перенесен из Санкт-Петербурга в другой город, сообщил источник РИА «Новости».

Турнир должен был пройти в «Юбилейном» с 1 по 4 декабря. Новое место проведения соревнования пока не уточняется.

Сообщается, что чемпионат России мог быть перенесен из-за концерта комика Павла Воли в «Юбилейном» 1 декабря. Другой арены в Санкт-Петербурге, отвечающей всем необходимым требованиям, нет.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не комментирует эту информацию.

Чемпионат России по прыжкам состоится впервые в истории.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231109/figurnoe-katanie-1908445903.html
7
0
Читайте также
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова — о видео Валиевой: «Мы очень любим Камилу! Будем поддерживать ее своей любовью!»

Глава Калмыкии Хасиков: «Для нас Валиева — символ величия российского спорта»