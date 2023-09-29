Дэвис и Смолкин идут вторыми после ритм-танца на Мемориале Непелы в Словакии

Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, занимают второе место после ритм-танца на Мемориале Ондрея Непелы. Турнир проходит в Словакии.

Дэвис и Смолкин набрали 77,62 балла. Лидирует дуэт из Великобритании Лайла Фир/Льюис Гибсон — 81,69 балла. Третьем место занимают американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник — 75,61.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин 3 августа выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США). Эти соревнования стали для фигуристов первыми под грузинским флагом.

«Теперь мы точно никому и ничего не должны». Первое интервью Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию