«Копенгаген» на своем поле примет «Баварию» в матче группы А Лиги чемпионов во вторник, 3 октября. Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене, начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Копенгаген» — «Бавария» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть видеотрансляцию игры можно будет на канале «Матч Футбол 3». Начало эфира — в 21.45. Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Датская команда с одним баллом занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Мюнхенский коллектив располагается на первой строчке с тремя очками.

«Бавария» и «Копенгаген» выступают в группе A вместе с «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

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