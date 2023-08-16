«Марсель» упустил победу над «Панатинаикосом» в отборе Лиги чемпионов, у Обамеянга дубль

«Марсель» не смог выйти в финал квалификации Лиги чемпионов-2023/24.

Основное время ответного матча с «Панатинаикосом» завершилось со счетом 2:1 в пользу французской команды, но по сумме двух игр счет был равный (2:2). Дублем в основное время у хозяев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил на 2-й и 45+1-й минутах. За греческий клуб забил Фотис Иоаннидис на 90+8-й минуте с пенальти.

В дополнительное время на 110-й минуте нападающий «Марселя» Витинья забил гол, но он был отменен из-за положения «вне игры». В серии пенальти точнее оказались игроки «Панатинаикоса» — 5:3.

Таким образом, по сумме двух встреч (3:2) в финал квалификации вышла греческая команда. Следующим соперником «Панатинаикоса» станет «Брага».