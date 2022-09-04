Ветеран ЦСКА — о словах президента киевского «Динамо»: «Нужно отказываться играть. Это идиотизм!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» жестко раскритиковал президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса за угрозы отправить игроков клуба в армию.

«Когда СССР проиграли Югославии в далекие времена, армейскую команду тоже распустили. Это перебор! Зачем такие глупые вещи говорить? Они что, виноваты что ли, что проигрывают. Соперники сильнее. Очередная глупость от президента киевского «Динамо». Допускаю, что игроки клуба вообще могут отказаться выступать за клуб. И правильно сделают! Нужно отказываться играть. Это полнейший идиотизм! После такого могут и распустить киевское «Динамо». Не исключаю этого», — сказал Пономарев «СЭ».

В недавнем интервью Суркис заявил следующее: «Но я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их как-то морально стимулировать, финансово. Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле — ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл», — цитируют «РИА Новости» президента клуба со ссылкой на ua.tribuna.com.

Киевский клуб выступит на групповой стадии Лиги Европы против таких команд, как «Ренн», «Фенербахче», АЕК.