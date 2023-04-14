Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:50

Забитцер: «Хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед», учитывая доверие тен Хага»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, арендованный у «Баварии», рассказал о том, где бы хотел играть в следующем сезоне.

«В «МЮ» мне ясно дали понять, что я здесь до лета, а дальше будет видно. Но до тех пор я хочу выкладываться на максимум. Я в аренде без права выкупа. Летом может быть другая ситуация. Но я могу сказать, что нашел здесь свое место. Теперь я знаю АПЛ и могу сказать, что нет лиги лучше, интенсивнее и жестче. Каждая игра — это борьба. Это лучшая лига в мире. Когда вы сыграли здесь однажды, вы уже понимаете, что это несравнимо ни с чем. Конечно, я думаю о том, чтобы остаться в «МЮ», особенно учитывая доверие от Эрика тен Хага. Но я не единственный, кто решает», — цитирует игрока Bild.

В этом сезоне 29-летний австриец провел за «МЮ» 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2025 года.

Марсель Забитцер
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вингер «Спортинга» Педру Гонсалвеш интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

Форвард «Арсенала» Сака — о матче с «Ливерпулем»: «Это позор. Парни были очень разочарованы»