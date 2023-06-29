«Астон Вилла» хочет арендовать Феррана Торреса с правом выкупа за 25 миллионов евро

«Астон Вилла» проявляет интерес к вингеру «Барселоны» Феррану Торресу.

Как сообщает Mundo Deportivo, английская команда хочет обратиться к каталонскому клубу насчет аренды 23-летнего футболиста с правом выкупа за 25 миллионов евро. «Барселона» предпочла бы сразу продать футболиста, причем за большую сумму. Сам игрок не хочет покидать нынешний клуб.

Ранее информировалось, что «Барселона» хочет получить за Торреса не менее 42 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 вингер сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.