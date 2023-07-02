Бывший игрок сборной Украины Алиев не считает Мудрика звездой

Экс-полузащитник сборной Украины и «Динамо» Александр Алиев поделился мнением о статусе вингера «Челси» Михаила Мудрика. Бывший полузащитник «Локомотива» объяснил, почему не считает Мудрика звездой.

«Таким, звездой, сделали его вы — журналисты и корреспонденты, прежде всего. Мудрик — не звезда и не лидер сборной.

Приехал он в «Челси», и что? Разве он играет? Нет, не играет. Вот когда он заиграет в лондонском клубе, начнет демонстрировать качественную игру высокого уровня, вот тогда и можно будет называть его звездой. Не сейчас. Сейчас он просто футболист», — цитирует Алиева «Газета.ru» со ссылкой на Fanday.

Мудрик перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно. Он провел 17 матчей за лондонцев во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.