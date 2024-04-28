«Зенит» победит «Динамо», а «Спартак» не проиграет «Локомотиву». Прогнозы на 26-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов и музыкант Александр Лаэртский.

«Ахмат» — «Пари НН»

Алексей Попов — 1:0. «Ахмат» побеждает два матча подряд в чемпионате России, а вот у «Пари НН» идет затяжная серия поражений. В Грозном жду минимальной победы хозяев.

Александр Лаэртский — 1:1. Считаю, что матч закончится вничью. У «Пари НН» не все хорошо в последних турах, а у «Ахмата» даже после двух подряд побед не все ладится с игрой.

«Спартак» — «Локомотив»

Алексей Попов — 1:1. «Спартак» провел скучное дерби, а «Локомотив» вырвал победу над «Пари НН» на последних секундах. В дерби жду минимальное количество голов и ничью.

Александр Лаэртский — 3:0. «Спартак» после увольнения Абаскаля разорвал оковы, все помнят матч против «Ростова» и 5:1. Поэтому думаю, что в московском дерби мы увидим разгром.

«Динамо» — «Зенит»

Алексей Попов — 1:2. После домашнего поражения от «Рубина» Семак должен завести команду. «Краснодар» дышит в спину.

Александр Лаэртский — 1:2. «Зенит» сейчас не может проигрывать и терять очки, он невнятно смотрелся в игре с «Рубином». Против «Динамо» у него нет права на ошибку.

«Балтика» — ЦСКА

Алексей Попов — 0:1. Дивеев должен вернуться в состав ЦСКА, что придаст уверенности в обороне. А в атаке армейцы смогут забить один гол.

Александр Лаэртский — 1:2. ЦСКА должен уже собраться, взять себя в руки, одержать победу в чемпионате и подняться в турнирной таблице.

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Алексей Попов — 0:2. «Краснодар» подходит к этой игре в хорошем состоянии. Гонка за золото еще идет, а значит, надо обязательно забирать три очка.

Александр Лаэртский — 1:4. «Краснодар» в хорошей форме, чемпионская гонка в самом разгаре. Он очень хочет на первое место, в этом матче может быть разгромный счет.

«Рубин» — «Урал»

Алексей Попов — 1:1. «Урал» даст отпор и заберет очко, которое ему нужно в борьбе за выживание.

Александр Лаэртский — 2:0. У «Рубина» очень крепкая команда, которая обострила чемпионскую гонку. «Урал», к сожалению, будет продолжать бороться за выживание.

«Сочи» — «Факел»

Алесей Попов — 1:0. У «Сочи» нет права на ошибку. Любое поражение может поставить крест на перспективах в борьбе на выживание.

Александр Лаэртский — 3:2. «Сочи» на последнем месте, поэтому нужно рвать и метать на поле. Думаю, что смена тренера в «Факеле» не даст положительного эффекта.

«Ростов» — «Оренбург»

Алексей Попов — 2:1. «Ростов» дома должен забирать три очка. Весной он хорошо выглядит.

Александр Лаэртский — 2:0. После поражения от «Спартака» Карпин с «Ростовом» нащупали победный путь, обыграли «Урал». Думаю, что и «Оренбург» победят.