Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Зенит» победит «Динамо», а «Спартак» не проиграет «Локомотиву». Прогнозы на 26-й тур РПЛ

Дерби «Спартак» — «Локомотив» пройдет 28 апреля
Константин Белов
Корреспондент
Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда и защитник «Локомотива» Максим Ненахов (в центре).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов и музыкант Александр Лаэртский.

«Ахмат» — «Пари НН»

Алексей Попов — 1:0. «Ахмат» побеждает два матча подряд в чемпионате России, а вот у «Пари НН» идет затяжная серия поражений. В Грозном жду минимальной победы хозяев.

Александр Лаэртский — 1:1. Считаю, что матч закончится вничью. У «Пари НН» не все хорошо в последних турах, а у «Ахмата» даже после двух подряд побед не все ладится с игрой.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Пари НН

«Спартак» — «Локомотив»

Алексей Попов — 1:1. «Спартак» провел скучное дерби, а «Локомотив» вырвал победу над «Пари НН» на последних секундах. В дерби жду минимальное количество голов и ничью.

Александр Лаэртский — 3:0. «Спартак» после увольнения Абаскаля разорвал оковы, все помнят матч против «Ростова» и 5:1. Поэтому думаю, что в московском дерби мы увидим разгром.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

«Динамо» — «Зенит»

Алексей Попов — 1:2. После домашнего поражения от «Рубина» Семак должен завести команду. «Краснодар» дышит в спину.

Александр Лаэртский — 1:2. «Зенит» сейчас не может проигрывать и терять очки, он невнятно смотрелся в игре с «Рубином». Против «Динамо» у него нет права на ошибку.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 19:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

«Балтика» — ЦСКА

Алексей Попов — 0:1. Дивеев должен вернуться в состав ЦСКА, что придаст уверенности в обороне. А в атаке армейцы смогут забить один гол.

Александр Лаэртский — 1:2. ЦСКА должен уже собраться, взять себя в руки, одержать победу в чемпионате и подняться в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 21:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
ЦСКА

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Алексей Попов — 0:2. «Краснодар» подходит к этой игре в хорошем состоянии. Гонка за золото еще идет, а значит, надо обязательно забирать три очка.

Александр Лаэртский — 1:4. «Краснодар» в хорошей форме, чемпионская гонка в самом разгаре. Он очень хочет на первое место, в этом матче может быть разгромный счет.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

«Рубин» — «Урал»

Алексей Попов — 1:1. «Урал» даст отпор и заберет очко, которое ему нужно в борьбе за выживание.

Александр Лаэртский — 2:0. У «Рубина» очень крепкая команда, которая обострила чемпионскую гонку. «Урал», к сожалению, будет продолжать бороться за выживание.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Урал

«Сочи» — «Факел»

Алесей Попов — 1:0. У «Сочи» нет права на ошибку. Любое поражение может поставить крест на перспективах в борьбе на выживание.

Александр Лаэртский — 3:2. «Сочи» на последнем месте, поэтому нужно рвать и метать на поле. Думаю, что смена тренера в «Факеле» не даст положительного эффекта.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 17:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Факел

«Ростов» — «Оренбург»

Алексей Попов — 2:1. «Ростов» дома должен забирать три очка. Весной он хорошо выглядит.

Александр Лаэртский — 2:0. После поражения от «Спартака» Карпин с «Ростовом» нащупали победный путь, обыграли «Урал». Думаю, что и «Оренбург» победят.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 19:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
6
Обсудить
Читайте также
Звездные пловцы намерены подать иск на ВАДА из-за скандала с допингом на Играх в Токио
Скелетонистка Канакина и бобслеист Мордасов ждут первенца
В МИД Германии прокомментировали призыв Китая к расследованию теракта на СП
Доверие к Слишковичу, бесполезный Дзюба и прорыв Угальде. 5 причин, почему «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»
В Дагестане локомотив насмерть сбил шедшую вдоль путей девочку
МО РФ сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Афанасьев о «Зените»: «Может, они уже короны надели, думают, что выиграли чемпионат»
«Балтика» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Динамо» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча
«Балтика» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча
«Динамо» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Бушманов: Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» должен получиться обоюдоострым»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Александр Точилин: «В «Сочи» надо было резать по живому, убирать токсичных игроков»