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Сегодня, 14:23

Экс-голкипер «Челси» Кабальеро вошел в тренерский штаб «Лестера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Челси» и «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро стал ассистентом главного тренера «Лестера», сообщает пресс-служба английского клуба.

41-летний аргентинец официально не объявлял о завершении карьеры игрока. Его последним клубом был «Саутгемптон», который он покинул в декабре 2021 года. Ранее Кабальеро играл за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Малагу», «Эльче» и «Боку Хуниорс».

В июне «Лестер» объявил о назначении экс-ассистента Хосепа Гвардиола Энцо Марески новым главным тренером команды. «Лисы» вылетели из АПЛ по итогам сезона-2022/23.

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