Тен Хаг: «Мы рады переходу Забитцера»

Сегодня, 14:13
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о трансфере Марселя Забитцера. Австриец стал игроком команды на правах аренды из мюнхенской «Баварии».
«Мы рады переходу Забитцера. Ранее мы потеряли Донни ван де Бека, а сейчас еще и Кристиан Эриксен вылетел на долгий срок», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.
Срок арендного соглашения «Манчестер Юнайтед» с 28-летним австрийцем рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей.