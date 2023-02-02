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Сегодня, 14:13

Тен Хаг: «Мы рады переходу Забитцера»

Эрик тен Хаг поделился мнением о трансфере Марселя Забитцера
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о трансфере Марселя Забитцера. Австриец стал игроком команды на правах аренды из мюнхенской «Баварии».

«Мы рады переходу Забитцера. Ранее мы потеряли Донни ван де Бека, а сейчас еще и Кристиан Эриксен вылетел на долгий срок», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Срок арендного соглашения «Манчестер Юнайтед» с 28-летним австрийцем рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Марсель Забитцер
Эрик тен Хаг
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