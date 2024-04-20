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Сегодня, 03:27

Каземиру сравнил Мбаппе с Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиру сравнил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе со своим бывшим одноклубником по «Реалу» Криштиану Роналду.

«Мбаппе во многом напоминает мне Криштиану в том смысле, что, когда он на поле, чувствуешь, что он представляет собой постоянную опасность, что он может забить в любой момент. Когда он на поле, чувствуешь приближение гола. К нему нужно быть постоянно внимательным, потому что говоришь себе: «В какой-то момент он забьет, это точно». Криштиану был таким же. Даже если у него был не очень хороший день, он играл плохо и т. д. Когда ты был рядом с ним на поле, чувствовал, что он все равно собирается забить. И этому нет объяснения. Вот почему они звезды футбола», — цитирует El Chiringuito Каземиру.

В этом сезоне 25-летний француз забил 41 гол и сделал 9 голевых передач в 42 матчах во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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