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Сегодня, 04:35

Клопп о ничьей с «Кристал Пэлас»: «Мы набрали очко на выезде, сойдет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (0:0).

«Мне понравилось начало игры, были правильная динамика, хорошие передачи. Соперник не бил по воротам, а у нас было 3-4 удара. Салах попал в перекладину, Жота пробил головой, у Гакпо был момент в конце игры. Обычно мы один или два из таких моментов используем. Но не в этот раз.

Думаю, что мы все испортили предсказуемостью футбола — в таком случае проще обороняться. Чтобы играть непредсказуемо, нужно разнообразие. Мы теряли мяч сами, но и соперник действовал агрессивно. Есть ощущение, будто что-то не так, но мы набрали очко на выезде, сойдет. Не великолепно — сойдет», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Лондонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот. Команда Юргена Клоппа в третьем матче АПЛ подряд набирает очки — ранее были обыграны «Эвертон» (2:0) и «Ньюкасл» (2:0).

После этого матча «Ливерпуль» с 36 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» с 27 очками — на 12-й строчке.
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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