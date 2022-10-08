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Сегодня, 08:25

Петиция с призывом отстранить Холанна набрала более 2 миллионов подписей

Иван Торопцев
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Английские болельщики создали петицию с призывом отстранить нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

Как сообщает AS, фанаты в шутку создали петицию, обращенную к правительству Великобритании. В тексте было указано, что норвежского футболиста необходимо отстранить от выступлений в АПЛ из-за того, что он — «робот».

Петиция собрала более 2 миллионов подписей. Модераторам сайта, на котором была размещена петиция, пришлось удалить ее, поскольку при преодолении определенной отметки правительство Великобритании было бы обязано рассмотреть это обращение по закону.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле нынешнего года. 22-летний форвард забил 19 голов и сделал 3 результативных передачи в 12 матчах за «горожан». За 8 матчей в чемпионате Англии ему удалось догнать Криштиану Роналду по числу хет-триков в АПЛ.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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